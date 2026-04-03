Zona oeste: detuvieron a un hombre que estaba disparando desde la terraza de su casa Efectivos del Comando Radioeléctrico encontraron varias armas en el domicilio, entre las que había pistolas, escopetas y cartuchos de todo tipo 3 de abril 2026 · 19:01hs

Una de las armas secustradas.

Un hombre que disparaba desde la terraza de su casa en zona oeste fue detenido luego de ser denunciado por los vecinos. Efectivos policiales encontraron varias armas en el domicilio y, además, constataron que no tenía los permisos necesarios para tenerlas bajo su poder.

Un llamado al 911 dio cuenta de un hombre que estaba disparando armas de grueso calibre de forma deliberada desde una terraza de Doctor Riva al 2900. Al llegar al lugar, efectivos del Comando Radioeléctrico hallaron en esa casa un arsenal compuesto por dos pistolas (una calibre 9 milímetros y otra calibre .380) en distintos puntos de la azotea. También incautaron una escopeta de combate calibre 12, junto con municiones: dos cajas de cartuchos calibre .380 (una con 50 unidades y otra con 27), cartuchos calibre 12 y proyectiles 9x19.

El acceso al lugar se lo permitió a los policías la pareja del sospechoso y al dirigirse los policías a la azotea lo ubicaron escondido detrás de una columna. Al darle la voz de alto, el tirador no la acató e intentó huir por los techos. Sin embargo, lograron capturarlo.

El detenido fue identificado como Carlos L. y según fuentes policiales no tenía los permisos necesarios para la portación ni tenencia de armas, por lo que suponen que eran usadas par cometer delitos. Las armas se encuentran ya en el laboratorio para sus pericias.