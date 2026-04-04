Asociación Rosarina de Fútbol: se juega una nueva fecha en sus tres categorías superiores

Este sábado a las 16.30, se disputará la 3ª fecha en Primera de la Asociación Rosarina. En la A, Unión de Álvarez ante Central y Newell's recibe a Banco

Asociación Rosarina de Fútbol: Unión de Álvarez, uno de los punteros de la Primera A con 6 puntos junto a Newell's, recibe a Rosario Central en el estadio Don Ángel Moscoloni

Siempre que el tiempo lo permita, este sábado a partir de las 16.30 , se disputará la tercera fecha en los torneos de primera división, en sus tres categorías A, B y C de la Asociación Rosarina de Fútbol .

En el círculo superior “Copa Juegos Odesur 2026” , en Álvarez y en Bella Vista se jugarán los destacados en la Primera A con los enfrentamientos de los punteros, Unión de Álvarez y Newell’ s, ambos con 6 puntos que recibirán a los escoltas con 4 unidades, Rosario Central y Banco, respectivamente.

El resto de la fecha tendrá este programa de partidos: Pablo VI v. El Torito, San Telmo v. Mitre de Pérez, Adiur v. Coronel Aguirre, Tiro Federal v. Morning Star, Central Córdoba v. V. G. Gálvez y Provincial v. Oriental.

En la Primera B, en la ciudad de Funes se jugará el clásico entre Defensores de Funes y Club del Gran Rosario . Además, chocarán: Río Negro v. General Paz, Leones v. Tiro Suizo, Def. Unidos v. Alianza , 1º de Mayo v. 7 de Setiembre, Fisherton v. Arijón, Bancario v. Cesarini y Botafogo v. Social Lux.

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Duelo de punteros en la C

En la cancha de Semillero, se jugará el destacado de la Primera C (Copa Jesús Fava), entre Sportivo Silva y Juan XXIII, ambos llegan punteros con 6 puntos junto a Provincial B que visitará a Sparta. El resto de los cotejos: Estrella Azul de Pérez v. Olympia, Americana v. San José, María Reina v. 14 de Junio y 27 de Febrero v. San Roque.