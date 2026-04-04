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Los Monos: cayó Alexis Emanuel Cantero, sobre quien pesaba un pedido de captura

Es primo de Ariel "Guille" Cantero, líder de la banda. Lo detuvieron en zona sur con armas y dinero en efectivo

4 de abril 2026 · 15:26hs
Cantero durante otra imputación ; mientras declaraba desde la prisión.

Cantero durante otra imputación ; mientras declaraba desde la prisión.

Alexis Emanuel Cantero, primo del criminal Ariel "Guile" Cantero y con orden de captura, cayó tras una persecución en barrio La Guardia, de zona sur. El joven, familiar del líder de Los Monos, tiene 29 años y el operativo se inició cuando efectivos lo detectaron en actitud sospechosa, intentó huir y descartó un arma de fuego.

La captura se dio en Centeno al 2600. Según fuentes oficiales, personal del Escuadrón de Seguridad Ciudadana realizaba patrullajes cuando observó al sospechoso, quien al notar la presencia policial escapó a pie.

Durante la fuga, intentó ingresar a un domicilio y arrojó un revólver calibre 38. Luego adoptó una actitud hostil e intentó agredir a los agentes, por lo que fue reducido. Los efectivos secuestraron el arma, tres cartuchos en condiciones de uso, un teléfono celular y 78 mil pesos en efectivo. Pericias posteriores confirmaron que el revólver estaba apto para el disparo.

>> Leer más: Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores

El detenido fue trasladado a la Comisaría 21º por disposición del Ministerio Público de la Acusación, acusado por tenencia ilegítima de arma de fuego y resistencia a la autoridad. No es la primera vez que Cantero está prófugo de la Justicia. Su primer pedido de detención fue el 23 de mayo de 2017 y cayó en 2020 luego de robar la recaudación a un taxista.

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