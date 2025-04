El exjugador y ex-DT de Newell's Ricardo Lunari arrasó en las elecciones de San José de la Esquina

Se presentó como precandidato a concejal en su localidad natal. "Si uno no se involucra y no se compromete, las cosas no van a cambiar nunca", manifestó.

El exfutbolista y ex director técnico de Newell's Old Boys Ricardo Lunari arrasó este domingo como precandidato a concejal del PRO en las elecciones Paso de San José de la Esquina, localidad santafesina ubicada en el departamento Caseros, que cuenta con 9 mil habitantes y que fue declarada ciudad en 2023.

lunari.jpg

El ex-DT rojinegro reveló que había considerado la posibilidad de postularse en elecciones anteriores, pero recién ahora encontró el momento indicado. "Me encontraron en un momento justo, en el que no estoy trabajando en el fútbol. La verdad que coincidió todo y dije: 'Este es el momento y vamos a intentar hacer algo por el pueblo'", manifestó.

lunari2.jpg

Acerca de su opinión sobre la política antes de decirse a participar, Lunari admitió que desde afuera se pueden tener preconceptos sobre los dirigentes, pero que el verdadero cambio solo es posible con compromiso. "Uno siempre piensa distintas cosas sobre los políticos, y no es fácil estar adentro. Pero si uno no se involucra y no se compromete, las cosas no van a cambiar nunca".

El respaldo de su familia

En cuanto al apoyo de su familia, Lunari admitió que al principio existieron dudas sobre su decisión. "Por el solo hecho de protegerme, no estaban demasiado de acuerdo", remarcó. Sin embargo, con el tiempo, recibió el respaldo necesario. "Una vez que tomé la decisión, ahora sí, están todos de mi lado, me están apoyando", indicó.

La historia deportiva de Lunari

Ricardo Gabriel Lunari nació el 6 de febrero de 1970 en San José de la Esquina. Fue futbolista y entrenador de fútbol.

lu.jpg

Comenzó a entrenar en las divisiones inferiores de Newell's y el técnico Marcelo Bielsa lo subió al primer equipo. Se convirtió en un baluarte de la historia rojinegra, campeón en el 91 y 92 jugando 42 partidos y convirtiendo 10 goles en todas las competencias disputadas con la camiseta de Newell's. También en el Parque fue ayudante de campo, director técnico de primera división en 2 ocasiones además de trabajar en divisiones juveniles.