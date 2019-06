El accidente en una ruta del sur que lo llenó de afecto

En diciembre de 2005, Pablo Javkin terminó su primer período como concejal y decidió irse de vacaciones a El Bolsón. Su novia manejaba el auto que, a unos 140 kilómetros de la ciudad de Neuquén, mordió la banquina y dio varios tumbos. El resultó gravemente herido. Pasó por varias operaciones, muchos días de terapia intensiva y una lenta recuperación. Volvió a salir a la calle por primera vez recién en marzo del año siguiente, cuando manejaba bien las muletas como para acompañar algunas cuadras de la marcha del 24 de marzo.

No habla con frecuencia de ese tema. "Fue un momento muy crítico, pero no lo vivo como un recuerdo malo. Más allá de todo lo que me tocó, seguro fueron los meses que más afecto y cariño recibí en mi vida", analiza catorce años después. "Mis viejos, mi familia, mis amigos no me dejaron caer ni un ratito. En ese momento yo hacia un taller literario y mis compañeros venían todas las noches a la casa de mis viejos. También recibí el cariño de muchos rivales políticos".

La gran enseñanza fue, dice, que pudo probar que tenía sentido "actuar bien" en la vida política. "Respetar a otros más allá de las ideas; entender que cada uno defiende lo que le parece bien y que si lo hace con franqueza y honestidad, no hace más que enriquecer el debate democrático. Y, sobre todo, entender que la competencia política no te puede hacer olvidar de la parte humana. Eso para mi fue muy valioso", señala.

Y entre las anécdotas de esos días, reaparece Raúl Alfonsín. "Un día mi papá entró muy emocionado a mi habitación, hablaba por teléfono y apenas dijo "ya le paso". Cuando agarré el aparato, del otro lado alguien me hablaba como retando: "No ves que sos un imitador, sos un boludo, te fuiste a hacer mierda al sur para parecerte a mi", le dijo el ex presidente. De eso no me olvidó más.