Echaron al cura que organizó la reunión de los diputados libertarios con los represores detenidos

El sacerdote Javier Olivera Ravasi fue quien pactó el encuentro entre los legisladores y los ex militares detenidos, entre ellos Alfredo Astiz. La decisión la tomó la Diócesis de Zárate-Campana

Olivera Ravasi es hijo del ex militar Jorge Antonio Olivera, también condenado por violaciones a los derechos humanos, entre ellos el secuestro y desaparición de la modelo Marie-Anne Erize.

“Al no observarse hasta el presente el cambio requerido en su actitud, y teniendo en cuenta que el mencionado sacerdote no pertenece a esta Diócesis de Zárate-Campana así como por el bien de la comunidad diocesana, hechas las consultas pertinentes, se le ha comunicado que en adelante no tiene autorización para residir en esta Diócesis”, agregaron, desde la entidad religiosa.

Diputados libertarios visitan a represores: quién es quien

En la imagen que se difundió, tiempo después de la visita, aparecen en la foto cinco integrantes del bloque de La Libertad Avanza: el promotor del encuentro, Beltrán Benedit, y sus compañeros de bloque Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo, Guillermo Montenegro y Alida Ferreyra. También participó la diputada santafesina Rocio Bonacci, quien se retiró antes de que tomen la fotografía.

Entre los represores se encuentra Alfredo Astiz, conocido como “el Ángel de la muerte” y condenado por infiltrarse en Madres de Plaza de Mayo, así como por desapariciones y torturas en la Esma. En la segunda fila de la foto están Mario “El Cura” Marcote, miembro del Servicio de Informaciones y condenado a 17 años de prisión en Rosario.

En la foto también está Antonio Pernías (alias “Trueno” o “Rata”), quien fue condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad en la ESMA. Además, se puede ver a Miguel Britos, ex miembro de la Superintendencia de Seguridad Federal, condenado por delitos en el circuito represivo ABO (Atlético-Banco-Olimpo).

Por su parte, H.I.J.O.S Capital le puso nombre y apellido a cada uno de los que posaron en la foto. También están Honorio Carlos Martínez Ruíz, condenado a perpetua por los crímenes cometidos en el centro clandestino Automotores Orletti; Raúl Guglielminetti, también condenado por su accionar en ese mismo lugar; Marcelo Cinto Courtaux, miembro del Destacamento 201 de Inteligencia que actuó en Campo de Mayo y Julio César Argüello, condenado a perpetua por delitos cometidos en el “Circuito Camps”.

Además, en la foto se puede ver a Juan Manuel Cordero, condenado a 25 años de prisión por crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor; Carlos Guillermo Suárez Mason (hijo), alias “El hijo de Sam”, condenado por delitos de lesa humanidad en la Esma; Gerardo Arraez, condenado a 25 años de prisión por delitos en el circuito represivo ABO (Atlético-Banco-Olimpo) y Adolfo Donda, condenado por su accionar en la Esma y por el secuestro de la ex diputada Victoria Donda.

Qué dijo el Papa Francisco

Cuando se difundió la foto de la visita de los diputados de LLA a los represores detenidos en Ezeiza, todos condenados por delitos de lesa humanidad, el Papa Francisco se expresó al respecto y rechazó rotundamente este encuentro. El pasado miércoles, el Sumo Pontífice se reunió con la hija de una víctima del represor Alfredo Astiz, que participó del encuentro en el penal de Ezeiza con los legisladores libertarios.

“No aflojen, conserven la memoria de lo que han recibido, no solo de las ideas sino de los testimonios, ese es el mensaje que les doy en este día”, le dijo Francisco a Anita Fernández, hija de Ana María Careaga, quien estuvo secuestrada durante la dictadura militar cuando estaba embarazada de ella, y nieta de Esther Balestrino de Careaga, víctima de los vuelos de la muerte tras haber sido desaparecida luego de la infiltración del exmarino Astiz, en el marco del secuestro del grupo de la Santa Cruz.

El encuentro entre Francisco y Fernández se realizó en la residencia papel de Santa Marta, en Roma. "El Papa le manifestó que se había enterado de que unos diputados habían visitado a Astiz, que estaban queriendo que no estuvieran presos y que eso era algo muy peligroso”, indicó un comunicado del Instituto Espacio para la Memoria.

Es en este marco que se produjo la expulsión de sacerdote Javier Olivera Ravasi, quien organizó el encuentro en el penal de Ezeiza de los diputados de LLA junto a represores condenados.