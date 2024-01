Duro cruce por la denuncia de "autogolpe" en la Casa Rosada

Luego de que Grabois apuntara contra la vicepresidenta y Macri, en el oficialismo dijeron que el referente de UP "solo busca cámara"

Ley ómnibus: el gobierno nacional aclaró que no le cierra el diálogo "a nadie"

Y apuntó: “No nos miren a nosotros. Vamos a combatir las políticas inconstitucionales, ilegales e ilegítimas que impulsa el presidente. Nosotros respetamos al pueblo que lo votó, los que no lo respetan son los que están conspirando”, sostuvo el dirigente social.

“Este es un plan bien diseñado. Primero, una devaluación brutal, eso va a generar presión sobre el dólar y, si uno ve el megadecreto, es un plan de negocios. Entonces, cuando salten los fusibles, ya hay otros preparados para decir que era un loquito y tuvo una crisis emocional. Y viene la caballería atrás, donde está la señora de la familia militar”, dijo en referencia a la vicepresidenta.

“Los que quieren violar el proceso constitucional son Villarruel y Macri, y me hago cargo de lo que digo”, concluyó el dirigente.

Réplica

Quien eligió responderle fue Marra, uno de los hombres más cercanos al presidente durante la campaña, que se quedó afuera del Ejecutivo pero que permanece como legislador en la ciudad de Buenos Aires.

“Grabois quiere salir en los medios de comunicación, un poco de cámara. La verdad que no me lo puedo tomar en serio. Villarruel es una de las fundadoras de La Libertad Avanza (LLA) y Macri hace el papel de un expresidente”, opinó Marra sobre las declaraciones del referente de UP.

Paralelamente, el excandidato a jefe de Gobierno porteño se refirió a las últimas medidas adoptadas por el gobierno nacional: “Estábamos yendo marcha atrás y ahora estamos yendo para adelante. Hay un plan de reformas que va a cambiar la Argentina”.

“Siempre planteamos que había que hacer reformas de shock, que eran muchas. Son diferentes estrategias legislativas, verdaderas intenciones de cambio. Estamos haciendo lo que prometimos en campaña”, siguió.

De todos modos, evitó hablar acerca de cuándo comenzaría a bajar la inflación, que se espera que el dato de diciembre sea del 30 por ciento.

“No debemos dar números de inflación, no es el momento. La Argentina vive una situación trágica y vamos a tener que saber llevarla”, sentenció.