Diputados en vivo: la oposición busca revertir los vetos de Milei a universidades y el Garrahan

La Cámara de Diputados debate los vetos presidenciales en una sesión clave. Hay marchas en distintos puntos del país

La Cámara de Diputados se prepara para una sesión clave: la oposición intenta este miércoles insistir con las leyes que el presidente Javier Milei vetó y que establecen el aumento del financiamiento universitario y la declaración de Emergencia en Pediatría, en medio de la crisis que atraviesa el Hospital Garrahan.

El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA), en alianza con el PRO, llega debilitado al recinto luego de la dura derrota electoral en la provincia de Buenos Aires del pasado 7 de septiembre frente al peronismo. Ese traspié se sumó a una seguidilla de tropiezos legislativos que viene sufriendo el gobierno en el Congreso, en la previa de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

En los bloques opositores reina el optimismo, aunque también la cautela, respecto de alcanzar los dos tercios necesarios para revertir los vetos. Legisladores de distintos espacios coincidieron en que la prioridad es sostener las partidas para el Garrahan, hospital pediátrico de referencia a nivel nacional, y garantizar los fondos para las universidades, que denuncian un ahogo financiero desde comienzos de año.

Sin embargo, en las últimas horas la Casa Rosada movió sus fichas para evitar un nuevo revés parlamentario. Según trascendió, el gobierno ofreció nuevos fondos a gobernadores aliados y dialoguistas, además de anunciar futuros aumentos salariales para el personal del Garrahan, con el objetivo de retener apoyos y blindar los vetos presidenciales.

Lo que está en juego

Si la oposición logra rechazar las observaciones presidenciales, el golpe político será fuerte para Milei, ya que en el Senado la correlación de fuerzas es aún más adversa: allí la oposición cuenta con una amplia mayoría para insistir con las leyes vetadas.

De confirmarse ese escenario, el oficialismo perdería la pulseada en dos temas sensibles para la opinión pública: la salud infantil y la educación superior, dos áreas que atraviesan dificultades presupuestarias y que se transformaron en bandera de reclamos sociales durante los últimos meses.

La sesión de Diputados en vivo: