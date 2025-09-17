La Capital | Política | diputados

Diputados en vivo: la oposición busca revertir los vetos de Milei a universidades y el Garrahan

La Cámara de Diputados debate los vetos presidenciales en una sesión clave. Hay marchas en distintos puntos del país

17 de septiembre 2025 · 12:41hs
La oposición busca revertir en Diputados los vetos de Milei sobre financiamiento universitario y pediatría

La oposición busca revertir en Diputados los vetos de Milei sobre financiamiento universitario y pediatría

La Cámara de Diputados se prepara para una sesión clave: la oposición intenta este miércoles insistir con las leyes que el presidente Javier Milei vetó y que establecen el aumento del financiamiento universitario y la declaración de Emergencia en Pediatría, en medio de la crisis que atraviesa el Hospital Garrahan.

El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA), en alianza con el PRO, llega debilitado al recinto luego de la dura derrota electoral en la provincia de Buenos Aires del pasado 7 de septiembre frente al peronismo. Ese traspié se sumó a una seguidilla de tropiezos legislativos que viene sufriendo el gobierno en el Congreso, en la previa de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Optimismo opositor y maniobras oficiales

En los bloques opositores reina el optimismo, aunque también la cautela, respecto de alcanzar los dos tercios necesarios para revertir los vetos. Legisladores de distintos espacios coincidieron en que la prioridad es sostener las partidas para el Garrahan, hospital pediátrico de referencia a nivel nacional, y garantizar los fondos para las universidades, que denuncian un ahogo financiero desde comienzos de año.

>> Leer más: Rosario marcha en rechazo al veto de Javier Milei al financiamiento universitario

Sin embargo, en las últimas horas la Casa Rosada movió sus fichas para evitar un nuevo revés parlamentario. Según trascendió, el gobierno ofreció nuevos fondos a gobernadores aliados y dialoguistas, además de anunciar futuros aumentos salariales para el personal del Garrahan, con el objetivo de retener apoyos y blindar los vetos presidenciales.

Lo que está en juego

Si la oposición logra rechazar las observaciones presidenciales, el golpe político será fuerte para Milei, ya que en el Senado la correlación de fuerzas es aún más adversa: allí la oposición cuenta con una amplia mayoría para insistir con las leyes vetadas.

De confirmarse ese escenario, el oficialismo perdería la pulseada en dos temas sensibles para la opinión pública: la salud infantil y la educación superior, dos áreas que atraviesan dificultades presupuestarias y que se transformaron en bandera de reclamos sociales durante los últimos meses.

La sesión de Diputados en vivo:

Embed - SESIÓN EN VIVO: 17 de septiembre de 2025 - Diputados Argentina

Noticias relacionadas
Este miércoles, a partir de las 13, la Cámara de Diputados será otro vez escenario de una dura disputa política entre el oficialismo y los bloques de la oposición.

Diputados se prepara para dar otro revés al gobierno de Milei

Sadir, Pullaro, Llaryora, Schiaretti y Valdés, en la primera aparición pública del frente Provincias Unidas de cara a las elecciones para enfrentar a Milei.

Milei subió al ring a Provincias Unidas: "No hay terceras vías en este camino"

La Asamblea Constituyente consagró la nueva Carta Magna la semana pasada.

Lucila De Ponti: "La nueva Constitución de Santa Fe consagra más derechos"

En la Legislatura provincial se presentó un pedido de informes sobre el destino de fondos para la prevención y tratamiento de adicciones

Descalifican pedido de informes sobre el destino de fondos para tratamiento de adicciones

Ver comentarios

Las más leídas

El presidente de Central pidió disculpas a Fabbiani por las cargadas de los canallas

El presidente de Central pidió disculpas a Fabbiani por las cargadas de los canallas

Peronachos, un boom de ventas que en Rosario supera grietas en plena campaña

"Peronachos", un boom de ventas que en Rosario supera grietas en plena campaña

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados

Lo último

Cartelera económica: un encuentro para pensar el futuro del agro

Cartelera económica: un encuentro para pensar el futuro del agro

Gmail: los trucos para liberar espacio y no tener que comprar más gigas

Gmail: los trucos para liberar espacio y no tener que comprar más gigas

Final 8 de la Copa Davis: Argentina ya conoce a su rival para volver a soñar con el título

Final 8 de la Copa Davis: Argentina ya conoce a su rival para volver a soñar con el título

Nuevo estacionamiento medido en Rosario: quitan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

El plan de modernización del tránsito en Rosario incluye un mapa de calor para saber dónde hay lugar, otro horario y un esquema con dos tarifas

Nuevo estacionamiento medido en Rosario: quitan parquímetros y no habrá autos a 45 grados
Milei subió al ring a Provincias Unidas: No hay terceras vías en este camino
Política

Milei subió al ring a Provincias Unidas: "No hay terceras vías en este camino"

Radiografía de un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína
Policiales

Radiografía de un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe
La Región

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

El intendente de Roldán sigue en terapia intensiva a dos días de la operación del corazón
La Región

El intendente de Roldán sigue en terapia intensiva a dos días de la operación del corazón

Asalto en zona sur: detienen a sospechosos con una nena de 6 años en un auto
POLICIALES

Asalto en zona sur: detienen a sospechosos con una nena de 6 años en un auto

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El presidente de Central pidió disculpas a Fabbiani por las cargadas de los canallas

El presidente de Central pidió disculpas a Fabbiani por las cargadas de los canallas

Peronachos, un boom de ventas que en Rosario supera grietas en plena campaña

"Peronachos", un boom de ventas que en Rosario supera grietas en plena campaña

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados

Primera C: Central Córdoba y Argentino ya conocen a sus rivales del reducido

Primera C: Central Córdoba y Argentino ya conocen a sus rivales del reducido

Ovación
Boca: Miguel Russo no se quedó callado y habló con el grupo tras el gesto de Palacios
Ovación

Boca: Miguel Russo no se quedó callado y habló con el grupo tras el gesto de Palacios

Boca: Miguel Russo no se quedó callado y habló con el grupo tras el gesto de Palacios

Boca: Miguel Russo no se quedó callado y habló con el grupo tras el gesto de Palacios

Red Bull prepara cambios de pilotos para 2026 y los rumores impactan en otras escuderías

Red Bull prepara cambios de pilotos para 2026 y los rumores impactan en otras escuderías

Newells se quedó sin Luciano Herrera y asoma el doble nueve con Benedetto y González

Newell's se quedó sin Luciano Herrera y asoma el doble nueve con Benedetto y González

Policiales
Juego clandestino: No voy a encubrir a nadie, dijo el exfiscal Ponce Asahad
POLICIALES

Juego clandestino: "No voy a encubrir a nadie", dijo el exfiscal Ponce Asahad

Radiografía de un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína

Radiografía de un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína

Asalto en zona sur: detienen a sospechosos con una nena de 6 años en un auto

Asalto en zona sur: detienen a sospechosos con una nena de 6 años en un auto

Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda

Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda

La Ciudad
Nuevo estacionamiento medido en Rosario: quitan parquímetros y no habrá autos a 45 grados
La Ciudad

Nuevo estacionamiento medido en Rosario: quitan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

La Bolsa de Comercio de Rosario será sede de un congreso internacional de Inteligencia Artificial

La Bolsa de Comercio de Rosario será sede de un congreso internacional de Inteligencia Artificial

Más de 6 mil jubilados de Santa Fe fueron compensados por sus gastos en medicamentos

Más de 6 mil jubilados de Santa Fe fueron compensados por sus gastos en medicamentos

Choque en bulevar Oroño: se estrelló contra una estación de bicicletas públicas

Choque en bulevar Oroño: se estrelló contra una estación de bicicletas públicas

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos
Policiales

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos

El dólar sigue camino al techo de la banda cambiaria y los bonos rebotaron
Economía

El dólar sigue camino al techo de la banda cambiaria y los bonos rebotaron

El presupuesto de Milei prevé una baja del dólar y menos inflación
Economia

El presupuesto de Milei prevé una baja del dólar y menos inflación

Vuelve el Mercado del Centro con diez nuevos puestos de emprendimientos locales
La Ciudad

Vuelve el Mercado del Centro con diez nuevos puestos de emprendimientos locales

Asambleas, clases públicas y vigilias en la previa a la marcha universitaria

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Asambleas, clases públicas y vigilias en la previa a la marcha universitaria

EEUU: pedirán la pena de muerte para el acusado de asesinar a Charlie Kirk
Información General

EEUU: pedirán la pena de muerte para el acusado de asesinar a Charlie Kirk

Una hembra de pulpo se deja morir para cuidar huevos que no darán crías
Información General

Una hembra de pulpo "se deja morir" para cuidar huevos que no darán crías

El delfín rosado del Amazonas sufre el mercurio de la nueva fiebre del oro
Información General

El delfín rosado del Amazonas sufre el mercurio de la "nueva fiebre del oro"

El Mercosur firmó un acuerdo de libre comercio con cuatro países europeos
Política

El Mercosur firmó un acuerdo de libre comercio con cuatro países europeos

Presupuesto 2026 y conflicto: educación, provincias y mercados en alerta
Economía

Presupuesto 2026 y conflicto: educación, provincias y mercados en alerta

Una provincia de Afganistán no tendrá más internet para prevenir la inmoralidad
Información General

Una provincia de Afganistán no tendrá más internet para "prevenir la inmoralidad"

Vassalli sigue cerrada y la UOM reclama más acción al gobierno provincial
Economía

Vassalli sigue cerrada y la UOM reclama más acción al gobierno provincial

La industria trabajó al 58,2 por ciento de su capacidad en julio
Economía

La industria trabajó al 58,2 por ciento de su capacidad en julio

Pullaro dijo que Milei se queda muy corto con los anuncios del presupuesto
Política

Pullaro dijo que Milei "se queda muy corto" con los anuncios del presupuesto

Me aplica mafia: comenzó el juicio contra el acusado de apuñalar a un vecino
Policiales

"Me aplica mafia": comenzó el juicio contra el acusado de apuñalar a un vecino

Para la UNR, el anuncio de la suba está lejos de las necesidades
POLITICA

Para la UNR, el anuncio de la suba "está lejos de las necesidades"

Cristina cruzó a Milei y reveló qué le dijo el día que asumió como presidente
politica

Cristina cruzó a Milei y reveló qué le dijo el día que asumió como presidente

Cuatro personas imputadas por un secuestro y una brutal golpiza en un taller
POLICIALES

Cuatro personas imputadas por un secuestro y una brutal golpiza en un taller

El gobierno provincial busca una salida local para el Barco Ciudad de Rosario

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El gobierno provincial busca una salida local para el Barco Ciudad de Rosario

Presupuesto 2026: los puntos más destacados del discurso de Milei
Política

Presupuesto 2026: los puntos más destacados del discurso de Milei