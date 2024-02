Desafío: un diputado santafesino cambió su descripción en redes a "diputada" y "secretaria"

Listo, ahí me arreglé el perfil. Nunca es “innecesario” usar el femenino

Y para las almas bellas que dicen que no se incluye con el lenguaje sino con políticas profundas, etc.. les recuerdo que ESTE es el gobierno que degradó las políticas de género y las volvió ”ad-honorem” pic.twitter.com/HUviqF2JvE