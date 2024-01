Denuncian faltante de mobiliario en la residencia oficial en Santa Cruz

Un auditor señaló que no hay televisores, sillas, cubiertos y ollas que había durante la gestión de Alicia Kirchner. Una ex ministra aseguró que entregaron todo en orden.

Un auditor denunció la supuesta falta de mobiliario y otros elementos en la residencia oficial de El Calafate, presumiblemente antes de la partida de la ex gobernadora Alicia Kirchner, mientras una ex ministra aseguró que entregaron todo en orden, con escritura y fotos de la casona que el nuevo mandatario anunció que pondría a la venta.

“No hay auditoría de nada. La única es la del 5 de diciembre pasado y el mismo día retiraron el CD de la cámara de seguridad, con lo cual no tenemos registro de nada para atrás. Faltan televisores, había uno por pieza y no están completas; en el quincho había sillas de algarrobo, ahora hay bancos de madera común. Faltan juegos de cubiertos y juegos de ollas que en teoría estaban compradas y ahora no están. Sacaron las cosas buenas y han traído cosas viejas”, dijo el auditor en rueda de prensa.