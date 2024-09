Declaraciones cruzadas de Guillermo Francos y Cristina Kirchner por los incendios en Córdoba

>> Leer más: Se agravaron los focos de incendio en las sierras de Córdoba

"Anoche (por el domingo) conversé sobre la situación con el gobernador Llaryora, quien me comentó que sin perjuicio de la gravedad del incendio están haciendo lo necesario y lo posible para controlar el evento, cuya evolución también depende de los fuertes vientos, la sequía y la falta de lluvia", agregó el funcionario nacional.

Y cerró: "El gobierno nacional sigue a disposición de los cordobeses, sin especulaciones políticas".

Cristina Kirchner, por su parte, sostuvo que la administración de Javier Milei "no ejecutó un solo peso de los fondos asignados a Manejo del Fuego" en el primer trimestre de 2024, mientras se ven "imágenes devastadoras de los incendios en la provincia de Córdoba: Capilla del Monte, Dolores, Los Cocos y el avance implacable hacia otras localidades. Gente que pierde su proyecto de vida, su casa, sus animales… Bosques, fauna… Todo devorado por las llamas".

"En el año 2020, a propuesta del diputado Máximo Kirchner, el Congreso aprobaba la modificatoria de la Ley de Manejo del Fuego con el objetivo de ampliar las restricciones en el uso de las tierras afectadas", recordó.

Y añadió que "no es una ley punitivista sino de preservación y recuperación de los ecosistemas, ya que no diferencia si fue intencional el origen del fuego o no (aunque el 95% sean causados por acción humana: lobby inmobiliario, fines de explotación agrícola, etc). Por eso, la modificación busca desincentivar estas prácticas inhabilitando el loteo, división o cualquier uso de las tierras diferente al que tenían previo al incendio".

Dijo que la gestión de Milei dejó de emitir desde el 10 de diciembre pasado el reporte diario de incendios, "lo que es especialmente importante en un contexto de crisis climática y mayor ocurrencia de eventos extremos (a los que el presidente directamente niega)".

Mientras tanto, Kicillof dijo que la provincia de Buenos Aires envió a Córdoba "helicópteros y brigadistas para ayudar a combatir el fuego que tanto daño está causando, ante un gobierno nacional que decide mirar para otro lado".

Y agregó: "Aunque no nos sobren los recursos siempre vamos a estar a disposición de Córdoba y de cada distrito que lo necesite porque creemos que la solidaridad y el federalismo son los pilares sobre los que se construye nuestro país".