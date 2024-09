Se agravaron los focos de incendio en las sierras de Córdoba

“Estamos solos, combatiendo nosotros mismos las llamas, mientras los bomberos voluntarios no dan abasto para hacer el recambio. Necesitamos asistencia nacional ahora, no mañana, porque muchos perdieron sus casas. También pedimos que se declare la emergencia nacional ya”, reclamaba una vecina en declaraciones televisivas.

No se termina más!! Que declaren la EMERGENCIA NACIONAL y lleven la ayuda federal a terminar este crimen!

Ahora nuevamente en San Esteban/ Los cocos #EMERGENCIANACIONAL #INCENDIOS #Cordoba

Ahora nuevamente en San Esteban/ Los cocos #EMERGENCIANACIONAL #INCENDIOS #Cordoba pic.twitter.com/NBdGwix6NH — Florencia (@FlorLanzos) September 22, 2024

Otra mujer sostuvo: “Todos los que están trabajando son brigadistas voluntarios. No vinieron ni aviones hidrantes ni helicópteros oficiales. No tenemos asistencia de la Nación y no sabemos si el gobernador hizo el pedido, pero no han llegado aún. Estamos desprotegidos”.