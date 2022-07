De Vido culpó a CFK por la interna del Frente de Todos y habló de la renuncia de Guzmán

El exfuncionario señaló que la vicepresidenta "plantea una dicotomía con alguien que eligió" al enfrentar a Alberto Fernández. Además, aseguró que el ex ministro de Economía le falló al presidente y que Sergio Massa fue perjudicado.

“Pocas veces he visto una actitud tan fuera de la lógica política, sobre todo de un hombre que venía de la academia. Guzmán era un sapo de otro pozo”, afirmó De Vido, que agregó que “es una bofetada a quien lo había respaldado” en relación al vínculo cercano que tenía el extitular del Palacio de Hacienda con el presidente y sostuvo que se trató de un “gesto sin códigos de convivencia” que se transformó en un “terremoto político”.

Para De Vido, una de las figuras de mayor peso durante el gobierno del expresidente fallecido Néstor Kirchner, “si no cambiamos nada, no vamos a revertir la situación” económica. Además, deslizó que el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, sufrió un revés político al no ser incorporado al Poder Ejecutivo, lo que augura “nuevos nubarrones” en el horizonte de la interna del oficialismo.

El líder del Frente Renovador fue uno de los protagonistas de las negociaciones en la residencia de Olivos el fin de semana, y le propuso encabezar una jefatura de Gabinete de 12 ministros, donde él se quede con las piezas claves de organismos claves del rumbo económico. Esa iniciativa, finalmente, no fue considerada. “No me parece (que Massa) sea de comerse los mocos. No descartaría una ruptura ni una revancha de lo que pasó el fin de semana”, concluyó De Vido.