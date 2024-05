Cristina Kirchner sorprendió con una inesperada confesión: "Yo no soy feminista"

Las palabras de la ex presidenta al inaugurar este martes el Salón de las Mujeres del Bicentenario en el Instituto Patria provocaron una airada reacción

“Deberían estar preocupados todos los argentinos” , enfatizó la ex presidenta, quien cargó contra el plan del presidente Javier Milei para atraer inversiones y volvió a asegurar que el superávit del que se ufana el gobierno es “trucho” .

Cristina sorprendió con una inesperada confesión: "Yo no soy feminista"

“El lunes o martes suspendieron los aumentos de las tarifas previstos a partir de mayo. ¿Por qué? Simple. Porque iban a ser impagables para la gente ”, señaló la dirigente opositora ante un auditorio de mujeres, y aseguró que esto demuestra que “el problema no son los subsidios” .

Después sorprendió al confesar que ella no es “militante feminista”. Y añadió: "Todos saben que yo no soy feminista pero respeto mucho a las compañeras que lo son. Nadie tiene que asumir roles que no ha tenido. Cada uno se reconoce en lo que es, con sus virtudes y sus defectos", completó.