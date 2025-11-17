Amsafé rechazó la compensación salarial del 3,8 % por inflación

El secretario general de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé), Rodrigo Alonso, afirmó que la compensación “solo cubre el desfase entre julio y octubre”.

El anuncio del gobierno de Santa Fe de aplicar una compensación salarial del 3,8 % para los trabajadores estatales abrió un nuevo frente de conflicto con los docentes nucleados en Amsafé.

Mientras la administración provincial sostiene que la medida busca acompañar la inflación reciente, desde el gremio docente la calificaron como “insuficiente” y advirtieron que no alcanza para cubrir la pérdida real del poder adquisitivo.

El secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso , afirmó que la compensación “sólo cubre el desfase entre julio y octubre”, pero que el deterioro salarial del año es mucho mayor.

“Es insuficiente porque se está cubriendo el desfasaje de julio a octubre., cuando en verdad lo que debería cubrirse en primer lugar es lo que se perdió durante el año ”, dijo.

Según los cálculos del gremio, la pérdida acumulada en 2025 es del 7,7 %. Asimismo, Alonso sostuvo: “Desde el 4 de enero de 2024 hasta la fecha, tenemos un 30,97 % de pérdida salarial. El gobierno lo que compensa es un 3,8”.

El dirigente también cuestionó que parte del incremento se otorgue como suma no remunerativa. “Es en negro, no va ni a la obra social, ni a la caja de jubilaciones. No va a los jubilados”, afirmó, y remarcó que ese sector recién percibirá la actualización “cuando se esté festejando carnaval”.

>>Leer más: El gobierno de Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Amsafe pide la reapertura de paritarias

Para Alonso, la medida no solo resulta insuficiente en términos económicos, sino que también vulnera los mecanismos de negociación. Señaló que la decisión se tomó sin convocatoria a paritaria, pese a la obligación legal de reabrir la discusión tras el rechazo gremial. “Hay un ámbito paritario, hay una ley que se tiene que cumplir. Y nuevamente el gobierno toma definiciones unilaterales”, sostuvo.

Además, advirtió que las sumas garantizadas “se absorben con futuros aumentos”, lo que —según explicó— transforma el refuerzo salarial en “una especie de préstamo que después se descuenta”.

El líder de Amsafé fue tajante respecto a que los salarios le están ganando a la inflación. “Creo que es una equivocación seguir insistiendo en eso. Es mentira. Venimos perdiendo ante la inflación”, expresó y agregó: "Un maestro tiene que vender prepizzas, cuidar personas mayores o niños porque no le alcanza la plata para llegar a fin de mes”.

Por último, Alonso denunció que no hubo contactos del gobierno tras el rechazo gremial. “Un gobierno que habla muchísimo del diálogo y del consenso, lo que menos practica es el diálogo. Lo que practica es la imposición, políticas que implican ajuste”, concluyó.