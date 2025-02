Cristina Kirchner cargó contra Milei por el escándalo cripto: "Nunca se vio algo semejante"

La titular del Partido Justicialista (PJ) no tuvo reparos en criticar el accionar de Milei y a través de su cuenta de X, remarcó: “Nunca en la historia se vio algo semejante”.

Para Cristina, la Argentina se convirtió en “un casino donde el crupier es el mismísimo presidente” y apuntó contra la capacidad del presidente en su gestión: “Y pensar que desde el sillón de Rivadavia tratás de «inútiles», «incompetentes» y «mandriles» a todos los que no se alinean con lo que decís, cuando en realidad, el que es verdaderamente incompetente para ocupar ese sillón sos vos”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/CFKArgentina/status/1890801394354942397?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1890801394354942397%7Ctwgr%5Eceb56f20d75008df5e89866c2ef2b1174401dfc0%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Falpha-app.tadevel-cdn.com%2Fhostname%2Fnoticiasargentinas.com%2Fapi%2Fv1%2Fsandbox%2FPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiPjxwIGxhbmc9ImVzIiBkaXI9Imx0ciI2BRXN0YSB2ZXogZWwgQ2hlIE1pbGVpIG5vIHZhIHBvcnF1ZSwgbGEgdmVyZGFkLCBOVU5DQSBFTiBMQSBISVNUT1JJQSBTRSBWSU8gQUxHTyBTRU1FSkFOVEUuPGJyPjxicj5EZSBIYXllayBwYXNhc3RlIGEgUG9uemkgeSB0ZSBmdWlzdGUgYWwgcGFzdG8gTUFMLjxicj48YnI2BRGVzZGUgdHUgY3VlbnRhIG9maWNpYWwgZGUgWCBwcm9tb2Npb25hc3RlIHVuYSBjcmlwdG9tb25lZGEgcHJpdmFkYSwgY3JlYWRhIHZheWEgYSBzYWJlciBwb3IgcXVpw6luLjxicj48YnI2BSW5mbGFzdGUgc3UgdmFsb3IgYXByb3ZlY2jDoW5kb3RlIGRl4oCmPC9wPiZtZGFzaDsgQ3Jpc3RpbmEgS2lyY2huZXIgKEBDRktBcmdlbnRpbmEpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ0ZLQXJnZW50aW5hL3N0YXR1cy8xODkwODAxMzk0MzU0OTQyMzk3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDE1LCAyMDI1PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoK%3Fv%3D24b76f5a249b4ddea490bfc93bc88058s%3Dd5e361e897d57acc48fb6d81a67dbe96%C2%A0&partner=&hide_thread=false Esta vez el Che Milei no va porque, la verdad, NUNCA EN LA HISTORIA SE VIO ALGO SEMEJANTE.



De Hayek pasaste a Ponzi y te fuiste al pasto MAL.



Desde tu cuenta oficial de X promocionaste una criptomoneda privada, creada vaya a saber por quién.



Inflaste su valor aprovechándote de… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 15, 2025

Unión por la Patria va por el juicio político

El bloque de diputados de Unión por la Patria (UP) anticipó que impulsará el pedido de juicio político contra Milei luego de la promoción que el jefe de Estado hizo sobre una criptomoneda, que tuvo una suba exponencial pero que, tras una hora, se derrumbó.

En un escueto comunicado difundido a través de su cuenta de X, el bloque de UP anunció que presentarán un pedido de juicio político al presidente.

"La participación de Milei en un delito de estafa cripto es de enorme gravedad. Es un escándalo sin precedentes. Nuestro bloque de diputados nacionales decidió avanzar en la presentación de un pedido de Juicio Político contra el Presidente de la Nación", informaron.

De esta manera, se suman al diputado santafesino Esteban Paulón (socialismo), que también anticipó un pedido de juicio político contra el presidente.

Qué pasó con Javier Milei y la criptomoneda $LIBRA

Con un posteo a través de sus redes sociales, el presidente promocionó un proyecto destinado a la inversión de una criptomoneda. De inmediato, el token, denominado $LIBRA, registró una suma exponencial, pero a los pocos minutos se desplomó. Horas más tarde, el mandatario dijo que no tenía vinculación con la propuesta y que "no estaba interiorizado en sus pormenores".

Cerca de las 19 de este viernes, el presidente anunció en sus redes sociales: "La Argentina Liberal crece! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina". Y acompañó el posteo con dos links, uno con el sitio web del proyecto y el otro con el tag del token. En el sitio oficial de “Viva la Libertad Project”, cuya criptomoneda fue denominada $LIBRA, dice que “Argentina está llena de talento, innovación y emprendedores con grandes ideas, pero los recursos para hacerlas realidad suelen ser limitados”.

Tras el anuncio, la criptomoneda experimentó un furor inicial, alcanzando un pico de 4,978 dólares, para luego desplomarse a 0,99159 dólares en pocas horas. Según trascendió, el 80% del circulante de $LIBRA estaría concentrado en cinco billeteras y el dominio se creó el viernes mismo.

La explicación de Milei

Recién cerca de las 0.38 de este sábado, Milei posteó en su cuenta de X: “Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna” y aseguró que “no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”.

En su posteo, otra vez, insultó a "las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño": "Les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo".