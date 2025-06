Cristina Kirchner cargó contra la Justicia tras pedir que se revoquen las prohibiciones de visitas

La declaración de Cristina surgió a partir de otro posteo, realizado por el diputado Leopoldo Moreau (Unión por la Patria) . En su texto, el legislador aseguró: "Por momentos parece que el Partido Judicial quiere instalar una Dictadura de los Jueces. Ahora se les ocurrió imponer restricciones a Cristina Kirchner con el objeto de aislarla. No hay ningún detenido con domiciliaria, y menos aún con pulsera electrónica, al que haya que visitar en su domicilio con previa autorización judicial ".

"Ella puede recibir a quien quiera y en el momento que quiera porque sus derechos civiles y políticos no están cercenados, salvo en los aspectos específicos de la sentencia, a los que los jueces no pueden agregar arbitrariamente otro tipo de penas. Pero no sólo se trata de los derechos de Cristina, sino también de quienes pretenden reunirse con ella, como es el caso, por ejemplo, de los legisladores nacionales. El artículo 38 de la Constitución Nacional sostiene que los partidos políticos son instituciones fundamentales de la democracia y los bloques parlamentarios son uno de los instrumentos más importantes del accionar de las organizaciones políticas", continuó el diputado.

Y concluyó: "Además, los legisladores gozamos, por disposición constitucional, de fueros e inmunidades parlamentarias que no pueden ser limitadas, restringidas ni reglamentadas por resoluciones judiciales. Es decir, nos podemos presentar a visitar a quienes consideramos la conductora de nuestro espacio político con la sola acreditación de nuestra condición de diputados o senadores nacionales. Si cualquier órgano judicial pretende impedir esta facultad o el ejercicio de este derecho estará provocando un severísimo conflicto de poderes y, además, los denunciaremos ante la Unión Interparlamentaria Mundial como una demostración más de la colaboración de jueces y fiscales en imponer un Estado de excepción".

Cuáles son las condiciones de detención de Cristina Kirchner

En relación a su detención domiciliaria, en el domicilio de la calle San José 1111 de Constitución, Cristina Kirchner debe cumplir con una serie de exigencias impuestas por la Justicia. Entre ellas, la obligación de permanecer en el domicilio fijado, abstenerse de realizar actos que perturben la tranquilidad del vecindario y la presentación de un listado de personas autorizadas a visitarla.

Por otra parte, la expresidenta deberá presentar este lunes la nómina de visitas que podrán ingresar a su domicilio sin necesidad de una autorización judicial previa. Esta lista incluiría a familiares, sus abogados y personal médico, mientras que cualquier otra persona que desee visitarla deberá solicitar un permiso específico al Tribunal. La expresidenta cuestionó públicamente este régimen de visitas al considerar que se le aplica un protocolo restrictivo que no rige para otros ciudadanos.