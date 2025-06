Cristina Kirchner anticipó que el miércoles se presentará en Comodoro Py

"No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea", planteó en un largo posteo compartido este viernes en sus redes sociales, donde confirmó que este miércoles se presentará en Comodoro Py "para estar a derecho, como siempre lo he hecho".

Aclaró, entonces. "No se trata de un privilegio. Por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal. Por un lado, existen motivos institucionales. Fui Presidenta durante dos períodos consecutivos y, de acuerdo a la normativa vigente, debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella. Dicha custodia obedece a los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura".

Analizó, entonces, que "a estas razones de carácter institucional se le suma una verdaderamente más grave y definitoria para la resolución del Tribunal: el 1 de septiembre del 2022, cuando desempeñaba la Vicepresidencia de la Nación, fui objeto de un intento de magnicidio durante la sustanciación de la etapa final del engendro político-electoral conocido como “Vialidad”, que culminó este martes con “el fallo que sí salió”.

Cristina recordó que "el gravísimo intento de asesinato no alcanzó a consumarse". Confió: "“La bala no salió” por un verdadero y auténtico milagro, que siempre agradeceré a Dios. Se conocen y están siendo juzgados los autores materiales del hecho, pero el Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos".

Finalizó su planteó con un contundente "no somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho".

¿A dónde va Cristina?

Apenas confirmada la resolución de la Corte Suprema respecto de Cristina, el TOF 2 dispuso un plazo de cinco días para que la exjefa del Estado y los demás condenados se presenten en los Tribunales de Comodoro Py. En ese marco, la presentación de la expresidenta el miércoles se encontraría dentro del plazo estipulado.

También le solicitó a la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, que indique posibles lugares de detención considerando que Cristina fue presidenta, tiene 72 años, una custodia asignada y que fue víctima de un atentado contra su vida.

El pedido fue respondido. El Ministerio de Seguridad Nacional notificó a la Justicia sobre el posible lugar de detención para que la expresidenta cumpla la condena a seis años de prisión por la causa Vialidad. El Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2 ya recibió un informe en un sobre cerrado, que por motivos de confidencialidad fue guardó en la caja de seguridad de la sede judicial.

Además, el tribunal dispuso ampliar el informe socio-ambiental encomendado a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal a realizar respecto de la expresidenta y la vivienda ubicada en San José 1111, en la ciudad de Buenos Aires.

El planteo incluye una descripción de las inmediaciones de la casa de Cristina y del barrio en general, la actividad vehicular y peatonal de la zona, características de las viviendas linderas y cualquier otro dato que resulte clave para valorar el cumplimiento de arresto domiciliario en ese lugar.

"Cristina está muy firme"

“Ella está muy firme. Obviamente le han pasado cosas. A la residencia de Olivos entramos cuatro y nos fuimos tres”, aseguró Máximo Kirchner, hijo de Cristina y líder de La Cámpora, en una entrevista al canal C5N. “Está muy firme en lo político. Su firmeza impidió que hace dos meses no hubiera dos cortesanos. Esa actitud de ella tiene consecuencias y se las cobran”, dijo sobre el intento del gobierno nacional de colocar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en el máximo tribunal. Máximo Kirchner remarcó que “hay un acompañamiento de la gente a su figura porque ella también los acompañó”, con “sus aciertos y errores”.

El presidente del PJ bonaerense destacó que “Cristina se fue (del poder político en diciembre del 2015) con la plaza llena”, algo que no sucedió con ningún otro presidente más". Y ponderó que “a 10 años de la conclusión del gobierno de 2015, hoy tiene un montón de gente acompañándola en distintas ciudades del país”.

El diputado kirchnerista comparó la adhesión popular de Cristina Kirchner con la que tuvo el ex presidente Fernando de la Rúa en el 2001. “La presidenta que se va con la plaza llena de gente está presa y De la Rúa que se fue con la plaza llena de muertos no le pasó nada”, contrastó. "Néstor se fue de la presidencia con 75% de imagen positiva y Cristina con una plaza llena. Eso no volvió a pasar. Cuando el proceso se inició (en 2003) la casta política como dice el presidente no podía caminar por la calle", sumó.

Para Máximo Kirchner, "el blanco de ellos siempre es el peronismo o todo lo que huela a nacional y popular".

"Para Cristina quieren la supresión. Ya ni siquiera quieren que compita. Primero intentaron con Ficha Limpia. Tuvieron que romper el vidrio de emergencia y acudir a estos tres señores para garantizar los privilegios", dijo en referencia a los jueces de la Corte Suprema.

Tras recordar que algunos de los jueces que condenaron a la expresidenta se juntaban en la quinta del expresidente Mauricio Macri, advirtió que “la sociedad argentina más temprano que tarde reacciona”. A su entender, el líder del PRO perdió mucho caudal electoral e influencia social. “A Macri no lo vota nadie”, sentenció.

Al respecto, rememoró que “no fue reelegido” en 2019 “a pesar de que le dieron 50 mil millones de dólares del Fondo”, a pesar de “la persecución a los opositores”, del apoyo mediático y de “un sistema judicial que hacía lo que él decía”.

“Un burro, por eso la condena a Cristina”, fustigó Máximo Kirchner, lapidario con el presidente del PRO.

Sobre lo que deberá afrontar Cristina Kirchner en lo inmediato, el líder camporista sostuvo que “vale la pena el final, pero hay momentos en que te lo preguntás”. Y finalizó: “Se entiende desde lo político el miedo del sistema económico a una mujer, sin jefes, independiente, y que además gestiona eficientemente y lo ha demostrado”.