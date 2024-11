Cristina Fernández de Kirchner: seis años de prisión e inhabilitación de cargos públicos

A su vez, dentro del fallo de más de 1600 páginas, la Sala IV de Casación confirmó las condenas a los demás funcionarios nacionales y de las agencias viales involucradas en la causa.. Por ello, las demás condenas fueron para Báez (6 años de prisión) , José López (ex secretario de Obras Públicas, 6 años), Nelson Periotti (ex titular de Dirección Nacional de Vialidad, 6 años), Juan Carlos Villafañe (5 años), Raúl Gilberto Pavesi (4 años y 6 meses), José Raúl Santibañez (4 años), Mauricio Collareda (4 años) y Raúl Osvaldo Daruich (3 años y 6 meses) .

De la misma manera, la audiencia pública que se hizo en los tribunales de Comodoro Py se anunció las absoluciones de Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; de Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas; de Héctor Garro, ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz; y de Carlos Kirchner, primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y ex funcionario de Planificación Federal, por prescipción.