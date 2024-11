Cristina: "Como no me pueden pegar una piña, hacen las cosas que hicieron en Comodoro Py"

Al mismo tiempo que la Justicia ratificaba su condena en la causa Vialidad, la expresidenta Cristina Kirchner iniciaba una recorrida por el conurbano bonaerense, en el partido de Merlo, y allí se pronunció sobre el tema. “Como no se bancan que una mujer tenga razón y no me pueden dar una piña, hacen las cosas que hicieron hoy en Comodoro Py”, señaló la ahora titular del PJ.