Crisis en JxC: un diputado radical fustigó a Macri y dijo que en un balotaje no votaría a Milei

La fractura entre un sector del radicalismo y el PRO ya no se disimula dentro de Juntos por el Cambio, a 30 días de las elecciones generales. El diputado nacional de Evolución Radical Emiliano Yacobitti -referenciado en el senador nacional Martín Lousteau- mostró sus diferencias con Mauricio Macri y Patricia Bullrich . En tanto, adelantó que en un posible balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei no votarían al candidato libertario.

La frase generó malestar dentro del radicalismo y este domingo Yacobitti le recordó a Macri que cuando perdió en las elecciones PASO de 2019 tomó medidas "similares" a las que está tomando Massa.

Yacobitti también criticó a la candidata presidencial de JxC, Patricia Bullrich, luego de las controversias que despertó su spot sobre una cárcel que llevaría el nombre de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Creo que el spot de Patricia Bullrich es una táctica electoral, pero no me gusta. No me parece bueno como plataforma electoral", expresó.

Pese a los cuestionamientos, Yacobitti remarcó que JxC como coalición va a continuar existiendo, a pesar del resultado que se obtenga en las generales y destacó el rol de la UCR en particular con el triunfo en varias provincias

"Del 2015 hacia ahora, el radicalismo es un partido que pasó de tener una provincia a cinco. En los distritos en los que no gana, tiene candidatos para hacerlo".

Además, destacó el "arraigo nacional" que tiene la UCR "y que le ofrece buenas renovaciones al mundo de la política".

Lousteau y su espacio político, que integra Yacobitti, fueron socios políticos de Horacio Rodríguez Larreta en la campaña hacia las PASO, contra Bullrich, quien se terminó imponiendo en la interna.