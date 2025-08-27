La Capital | Información General | dos nenes

Dos nenes fueron asesinados en un tiroteo durante una misa en Minneapolis

Otras 17 personas resultaron heridas. Las víctimas mortales tenían 8 y 10 años. El atacante, de 23 años, se suicidó

27 de agosto 2025 · 20:07hs
Dos nenes fueron asesinados en un tiroteo durante una misa en Minneapolis

Un hombre armado con un fusil abrió fuego este miércoles a través de las ventanas de una iglesia católica en la ciudad estadounidense de Minneapolis y baleó a niños que celebraban una misa durante la primera semana de clases, matando a dos nenes e hiriendo a 17 personas en un acto de violencia que el jefe de Policía calificó de “absolutamente incomprensible”.

Armado con un fusil, una escopeta y una pistola, Robin Westman, de 23 años, se acercó al costado de la iglesia y disparó decenas de veces a través de las ventanas hacia los menores durante la misa en la Escuela Católica de la Anunciación poco antes de las 8.30 de la mañana, indicó el jefe de Policía de Minneapolis, Brian O’Hara. El atacante posteriormente se quitó la vida.

Los nenes que fallecieron tenían 8 y 10 años. Otros 14 niños y tres feligreses ancianos fueron alcanzados por los balazos, pero tendrían heridas menores.

Weston Halsne, estudiante de quinto grado, dijo que se agachó entre las bancas, cubriéndose la cabeza, protegido por un amigo que estaba tendido sobre él y que recibió un disparo. “Estaba muy asustado por él, pero creo que ya está bien”, dijo el nene de 10 años, y agregó que estaba rezando por los otros niños y adultos hospitalizados.

El director del FBI, Kash Patel, señaló en la red social X (ex-Twitter) que el tiroteo está siendo investigado como un acto de terrorismo local y como un crimen de odio hacia los católicos.

O’Hara dijo que la Policía aún no había encontrado relación alguna entre el tirador y la iglesia, ni se determinó un motivo. Sin embargo, señaló que los investigadores estaban examinando una publicación en redes sociales que parecía mostrar al agresor en el lugar del tiroteo y contenía “algunos escritos perturbadores”.

“La crueldad y cobardía de disparar hacia una iglesia llena de niños es absolutamente incomprensible”, señaló O’Hara, quien indicó que los jóvenes que resultaron heridos tienen entre 6 y 15 años.

El jefe de Policía dijo que Westman no tenía un historial criminal extenso del que se tenga conocimiento y se cree que actuó solo.

