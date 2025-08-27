La Capital | Zoom | murió

Falleció a los 79 años el actor español Eusebio Poncela

En la década de 1990 vivió en Argentina, donde es conocido por "La ley del deseo", "Martín (Hache)", "Los gozos y las sombras" y el videoclip "Matador"

27 de agosto 2025 · 19:30hs
Falleció a los 79 años el actor español Eusebio Poncela

A los 79 años murió el actor español Eusebio Poncela, destacado por su trayectoria de más de 30 años y reconocido en Argentina por películas como "La ley del deseo", "Martín (Hache)", "La sonámbula" y "Los gozos y las sombras".

Versátil y transgresor, nació el 15 de septiembre de 1945 y se crió durante la dictadura franquista en el barrio madrileño de Vallecas. Su padre era comunista y su familia estuvo marcada por la posguerra española.

Actor, pintor, productor y guionista, se graduó en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (Resad) y comenzó su carrera teatral a mediados de la década de 1960.

En la década de 1990 vivió en la Argentina, en la casa de Cecilia Roth y Fito Páez. Trabajó en el país y hasta protagonizó el videoclip de "Matador", de los Fabulosos Cadillacs.

Entre muchas otras películas, Poncela actuó en "La ley del deseo", de Pedro Almodóvar; "Vidas privadas", de Fito Páez, "Intacto", de Juan Carlos Fresnadillo y con Leonardo Sbaraglia, y en "Martín (Hache)", de Adolfo Aristarain .

Hace un año le diagnosticaron cáncer y murió este 27 de agosto de 2025 en Madrid, la misma ciudad española que lo vio nacer.

