Corral: "El gobernador debe impedir que manden las mafias y los narcos"

El candidato a gobernador de Cambiemos José Corral encabezó ayer un encuentro de dirigentes y referentes de toda la provincia en la ciudad de Santa Fe, en el cual trazó los ejes principales de su propuesta de gestión. Allí habló de la necesidad inmediata de aplicar políticas efectivas de seguridad, porque "es un problema que al socialismo se le fue de las manos".

"Hay que poner mano firme para recomponer el orden", dijo el intendente de Santa Fe, para terminar con esta situación que produce "angustia, miedo y bronca" a miles de santafesinos. Además indicó la urgencia de contar con un plan hídrico que termine con los recurrentes problemas de inundaciones o escasez de agua. Asimismo, planteó la necesidad de bajar impuestos para aliviar a los industriales, productores y emprendedores que generan riqueza y empleo en la provincia; como así también iniciar un proceso de transparencia en la Empresa Provincial de Energía, con menos privilegios, para reducir costos, hacerla más eficiente y que eso redunde en un alivio al bolsillo de los santafesinos.

En el acto José Corral estuvo acompañado por la candidata a vice, la concejal rosarina Anita Martínez; Gabriel Chumpitaz, primer postulante de la lista de candidatos provinciales; el presidente del PRO santafesino y diputado provincial Federico Angelini; la referente de la Coalición Cívica y diputada nacional, Lucila Lehmann, entre otros dirigentes.

Corral dijo que no hay que resignarse a vivir inseguro y en ese punto cuestionó al ex gobernador y actual candidato del socialismo, Antonio Bonfatti. "Dijo que a él en sus recorridas la gente no le manifiesta que la inseguridad sea un problema. Claro, 48 horas después la realidad lo desmintió con una balacera en Rosario que incluso afectó a niños", recordó el intendente santafesino.

"Lo que pasa es que para tener buenas políticas de seguridad hay que ponerse en el lugar de las víctimas, y aceptar, entre otras cosas, que no podemos tener niños baleados", indicó el postulante a la Gobernación. "¿Saben que hubo nueve niños baleados en Rosario en lo que va del año? En un año en mi ciudad tuvimos más de 60 ingresos en el Hospital de Niños baleados, algunos murieron. Todos los días me acuerdo de Serena, que una niña de nueve años que estaba en su colonia de vacaciones, despidiendo el año y por el tiroteo de dos bandas de delincuentes y narcotraficantes en Alto Verde, una bala cruzó la laguna y terminó con su vida. A esos padres nadie le repara ese daño", dijo referente provincial de Cambiemos.

"No hay que negar la realidad como hacen los socialistas, hay que decirlo con toda claridad. Al señor Bonfatti, en su gestión, se le fue de las manos el tema de la seguridad. Y sino miren los números de los muertos en 2013", cuestionó.

Tras eso advirtió que "si no nos cuida el gobernador ¿quién nos va a cuidar? ¿Quién va a impedir que estas bandas de mafiosos no manden en los barrios? El gobernador tiene que hacerlo", subrayó.