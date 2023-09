Corach desmintió que Rosario solo tenga 50 patrulleros, como dijo Pullaro

Corach sostuvo que la gestión del gobernador Omar Perotti trabaja para que no haya connivencia con el delito y de ahí la inversión de U$S 35 millones para combatir la lucha contra la inseguridad.

"Esto no es guitarra, podemos localizar a cada uno de esos vehículos. Si por alguna circunstancia algún móvil está parado más de 10 minutos se prende una luz roja en la pantalla de la central y el despachante le pregunta por qué está detenido. Entonces lo que él dice al azar y al voleo no es cierto", enfatizó Corach.

Sostuvo: "Tenemos la decisión política sobre la fuerza, sabemos perfectamente qué es lo que pasa. Hicimos una inversión de U$S 35 millones, cuidando el 911 tanto en Rosario como en Santa Fe".

Al ser consultado para saber sobre la posibilidad de que Pullaro tenga informantes desde el núcleo policial, Corach respondió: "No sé de dónde saca la información, es desacertada y la verdad tampoco me interesa porque sé que es mentira". Amplió: "Puedo tener mi sospecha pero no puedo decirlo porque no lo puedo comprobar, no estoy en condiciones de opinar".

"Hicimos una inversión millonaria para saber qué está haciendo la policía, por eso cuando tiran esto al azar nos enoja un poco y genera zozobra. Y si hay algo que genera es esto: ¿cuál es la necesidad? ¿Alquien piensa que se puede llevar un pedazo de esta situación o sacar ventaja para generar incertidumbre de la sociedad?", manifestó ofuscado.

"Detesto cuando hacen estas cosas porque demuestran mucho egoísmo", protestó. Y argumentó: "Sería un necio afirmar que la situación en Rosario está solucionada, pero pretender hacer un caldo de cultivo y mentir les hace un flaco favor a los santafesinos y sobre todo a los rosarinos".