El diputado nacional del Frente Progresista Luis Contigiani, señaló esta tarde que "la lógica de los tarifazos en la Argentinas tiene que ver con garantizarles rentabilidad a algunas empresas" y evaluó que el gobierno nacional "no va a dar marcha atrás con estas medidas".

Contigiani estuvo presente ayer en la frustrada sesión especial donde se iban a discutir los proyectos para frenar los tarifazos y rescató que pese a no haberse logrado quórum "se pudo instalar el tema socialmente y ahora el gobierno está en una situación de tensión y presión y va a a tener que dar alguna respuesta".

Consultado sobre si consideraba que el Estado podía llegar a dar marcha atrás con los tarifazos en los servicios de luz, gas y agua, Contigiani fue contundente: "No, creo que van a hacer una política de maquillar, como lo han hecho ante estas presiones. No van a ir a la cuestión de fondo. Las tarifas en argentinas, a partir de Aranguren, están privatizadas, las manejan diez o doce empresas".

contigianis.jpg



"La lógica de los tarifazos en Argentina tiene que ver con garantizar la rentabilidad de un grupo de empresas, de gas, electricidad, petroleras. Hablamos de números extraordinarios que salen del bolsillo de la mayoría de los argentinos. No hay una política que hablé de autoabsiatecimiento porque no la tenemos, de mayor producción petrolera y gasífera porque no la tenemos", se quejó el legislador.

En declaraciones a Canal 5, Contigiani consideró que "las tarifas son una pesadilla en este momento, son vehículos de transferencia de recursos a un conjunto de empresas asegurándole el gobierno nacional rentabilidades extraordinarias".

tariff.jpg



El diputado del Frente Progresista se refirió a los próximos pasos a dar en Diputados y al respecto indicó que "el miércoles la oposición va a pedir otra sesión especial. Hay un intento del gobierno de adelantarse con alguna propuesta de maquillaje, como diferir los pagos. Pero la gente va a tener que pagar".