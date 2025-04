Concejales: empieza una nueva campaña y todos recalibran estrategias

Recalibrar la campaña

Por el lado del oficialismo, si bien arranca tercero, en los papeles corren con ciertas ventajas. Por un lado, tienen la manija del gobierno municipal y provincial. Los anuncios, y más tratándose de una candidata en funciones en el Ejecutivo, siempre pueden ser utilizados para mostrarla. Otro dato importante: es la aspirante con menor grado de conocimiento de los tres, es decir, con mayor techo para crecer.

"No es todo discusión política. Nosotros tenemos que pegar a Carolina a la valoración de gestión, que ninguna nos da abajo del 45%. Por supuesto que ahí tenemos votos compartidos y que te valoren no implica que te voten. Pero fue una elección de una casi desconocida contra un candidato que va por su séptima elección en 12 años (Monteverde), y contra el sello del presidente más una cara nueva en la política y muy conocida por los medios (Aleart)", analizaron desde el javkinismo.

Por eso, dentro de esa línea optimista, en el Ejecutivo creen que están en la pelea como frente y con "mucho por crecer" en los próximos dos meses de campaña: "El que la conoce a Carolina, la ve laburar y la vota. Hay que salir a contar gestión, las obras que hay en los barrios, lo que se está haciendo y no convertir la elección local de concejales en un debate de temas nacionales", sentenciaron, dejando vislumbrar que la idea va a ser municipalizar los comicios para resguardarse de la polarización entre peronistas y libertarios que los puede licuar.

>>Leer más: Concejo: el oficialismo intentó mirar el tercer puesto con optimismo

Polarizar

En las filas de Ciudad Futura y el PJ, por otra parte, hay mucha seguridad. Habiendo quedado como primera fuerza, miran la campaña que viene con otra cara. "Creo que LLA y Unidos van a matarse, porque disputan entre sí gran parte de sus votos. Nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de polarizar con Aleart e ignorar a Javkin. Es el pasado, está acabado", declaró un importante dirigente peronista con varias campañas en el lomo.

Por fuera de los tres frentes, los únicos que siguen en carrera son Carla Deiana (Frente de Izquierda), Eugenio Malaponte (Somos Vida y Familia), Lisandro Cavatorta (Erre), y Roberto Sukerman (Pais), estos últimos dos de raíz pejotista, pero que fueron "por afuera". "Van crecer porque va a ir a votar más gente. Pero igual se va a polarizar entre Monteverde y Aleart y eso les va a jugar en contra", aventuró la fuente del justicialismo.

En se sentido, dijo que es necesario "fidelizar los votos de otras listas del peronismo, y tratar de ir a buscar el voto útil de los que no quieren que gane el mileísmo en Rosario. Incluso ahí podemos sacar los de algunos que votaron a opciones de Unidos", se la jugó.

>>Leer más: El Concejo ya tiene candidatos: Aleart y Monteverde fueron los más votados, Labayru ganó su interna

Liberales

El triunfo de Aleart en la categoría de convencional constituyente por el departamento, en perjuicio de Ciro Seisas, el candidato de Javkin, y su desempeño como el candidato individuamente más votado en la elección para entrar en el Concejo municipal, fueron dos hitos celebrados como un campeonato en la noche de este domingo por la tropa libertaria.

Rosario le entregó a LLA su mayor alegría en la elección que inauguró el calendario electoral nacional. Pero ahora hay que barajar y dar de nuevo, y afinar el lápiz para ir a engrosar esa cosecha, a sabiendas de que a nivel frentes la fuerza identificada con el color violeta quedó segunda, con Unidos pisándole los talones.

"Primero vamos a ir a buscar a los no votantes anti reelección. El gobierno provincial declaró esta elección como histórica. Terminó siendo histórica, pero porque nunca había pasado que haya ido a votar tan poca cantidad de gente", comentó un armador del mileísmo, en referencia a los apáticos que no participaron de las urnas este 13 de abril, y que ellos leen que no quisieron darle su apoyo al proyecto de reforma constitucional que impulsa Maximiliano Pullaro y que le permitiría, entre otras cosas, ir por una renovación de su mandato.

El segundo punto en el plan de acción es ir por los votos que queden flotando de las listas liberales o filoliberales. Por ejemplo, los 4.000 electores que votaron a Maximiliano Bagilet, que fue como lista interna en el frente Somos Vida y Libertad (no superó el piso) o los 12.000 que cosechó Lisandro Baclini, que quedó tercero dentro de Unidos, pero irá quinto en la lista de Labayru con chances de entrar no tan claras.

Bajada la espuma del domingo, todos analizan y revisan los pasos a seguir. El escenario de tres tercios, con alguna ventaja del peronismo, invita a una disputa sórdida. Está claro que la suerte del mileísmo estará ligada a cómo le vaya al gobierno nacional en estos dos meses, y la de Unidos a lo que logre mostrar la gestión de Javkin. Sin tiempo para el descanso, los motores ya están de nuevo en marcha.

>>Leer más: Concejo de Rosario: quiénes compiten por las 13 bancas que se renuevan