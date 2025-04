Concejo: el oficialismo intentó mirar el tercer puesto con optimismo

No significa que no se veía venir. La realidad es que en la previa, los pálpitos dentro del javkinismo no eran nada eufóricos. Si bien estaban conformes con la exposición que tuvo Labayru durante la campaña, ya deslizaban que no dejaba de ser "una elección de una persona con bajo conocimiento contra el ex conductor de De 12 a 14 con años en televisión (Aleart), y un dirigente (Monteverde) que iba por su sexta candidatura consecutiva".