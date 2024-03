Con matices, socialistas y peronistas definen sus liderazgos en Santa Fe

Si bien el sector Bases no participó de modo orgánico de la selección de autoridades, no se alejará del socialismo" Si bien el sector Bases no participó de modo orgánico de la selección de autoridades, no se alejará del socialismo"

Sin embargo, las tratativas chocaron con la resistencia de la agrupación denominada Bases, que comandan Eduardo Di Pollina y la diputada provincial Claudia Balagué.

En 2021, y enfrentado a la conducción del PS, ese espacio desafió en una interna a una alianza entre el lifschitzmo, el bonfattismo y el sector llamado Fuerza del Territorio.

Incluso, en las últimas elecciones provinciales Bases no acompañó a Unidos, a la sazón la coalición ganadora en las urnas, e integró las nóminas que presentó el Frente Amplio por la Soberanía.

De hecho, el espacio respaldó la candidatura presidencial de Sergio Massa (Unión por la Patria, UP), cuando el oficialismo del PS había formalizado su aval a la postulación de Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) a la Casa Rosada.

La posición de Bases, según confiaron a La Capital fuentes del sector, es permanecer en el partido pero no participar orgánicamente de la selección del próximo titular del socialismo de Santa Fe.

La otra vereda

Paralelamente, el peronismo santafesino abrió una fase decisiva para su reconstrucción, un proceso que -en rigor- había comenzado en noviembre pasado y no escatimó una autocrítica profunda y pases de factura, a la par de un reclamo de recambio generacional, por la paliza electoral sufrida en septiembre, que redundó en su eyección de la Casa Gris.

La reciente reunión de la llamada mesa chica del PJ provincial dejó prácticamente sellada una lista de unidad, que se reflejará en una presidencia partidaria a manos de los senadores departamentales. En ese contexto, pica en punta Cornaglia, exrepresentante del departamento Belgrano en la Cámara alta.

A su vez, el sector referenciado en el senador nacional Marcelo Lewandowski se encamina hacia la vicepresidencia partidaria. El principal nombre que suena es el de la exministra de Infraestructura provincial Silvina Frana, quien acompañó al legislador en la fórmula que peleó la Gobernación en 2023.

Según estipula el calendario electoral interno del PJ de Santa Fe, la elección será en mayo, mientras que el cierre de listas operará el 4 de abril.

Las negociaciones ya fijaron una pauta clave: los dirigentes que ocupen los dos puestos ejecutivos más altos del PJ no deben ejercer cargo político alguno para, de ese modo, dedicarse exclusivamente a suturar las múltiples heridas abiertas por la derrota en los comicios y al trabajo territorial.

Los restantes casilleros de la cúpula partidaria no dejan a nadie afuera: serán cubiertos por fichas del Movimiento Evita, Vamos Santa Fe (intendencias y presidencias comunales), La Corriente (Agustín Rossi), La Cámpora y el perottismo, además de las referencias sindicales.