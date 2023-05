Con Cristina como oradora, el peronismo va a la Plaza de Mayo en un "clamor" contra la Corte Suprema

El kirchnerismo reaccionó ante la confirmación de CFK de no presentar candidatura. Y va a la Plaza de Mayo el próximo 25 para "romper" la proscripción. Funcionarios, legisladores, intendentes y dirigentes sindicales impulsan la convocatoria.

La militancia y millones de adherentes de Cristina Kirchner quedaron algo decepcionados este martes luego de escuchar la reconfirmación de su líder en el sentido de no exponerse a la posibilidad de que la Corte Suprema efectivamente acelere los plazos e impida una eventual postulación; que podría ser bloqueada por la cúpula del sistema judicial, y dejar a la principal fuerza política de la Argentina sin representación en el cuarto oscuro. Sin embargo, este miércoles, el grupo que impulsa con más fervor a Cristina presidenta, renovó la convocatoria, mostró los dientes y su disposición a dar pelea, y ahora por primera vez, en una estrategia de conjunto con la líder que hablará en la Plaza de Mayo, en la misma fecha de la revolución de 1810, el día, y, por lo demás, fecha en la que asumieron los presidentes Héctor Cámpora (1973) y Néstor Kirchner (2003).

Bajo el escenario, y minutos antes de comenzar el acto, Larroque expresó “Cristina no se bajó, hay cuatro delincuentes que nadie eligió y que pretenden proscribirla”, en alusión a la actual composición de la Corte Suprema.

La docente rosarina, y titular del gremio Ctera, Sonia Alesso, fue una de las oradoras en el auditorio de Smata: “El programa político del frente es el pueblo en la calle. Con proscripción no hay democracia”, exclamó. Entretanto, el ex intendente de Merlo provincia de Buenos Aires Gustavo Menéndez, fue más preciso con el nuevo momento político que enfrente el peronismo, plagado de incertidumbres: “No podemos pedirle más a CFK que ponga el pecho, el pecho lo tenemos que poner nosotros, seremos nosotros los que liberemos a Cristina de la proscripción”, expresó, luego de advertir que este año no habrá un “video de youtube salvador (como el 18 de mayo de 2019) donde Cristina invente una jugada magistral para ganar las elecciones”. En referencia al anuncio de la fórmula Fernández Fernández.

El discurso del final correspondió a Mario Secco: “Nunca retrocederemos, saldremos por arriba, ella ordena, ella conduce”. La estrategia del kirchnerismo quedó planteada: ir de frente contra los miembros de la Corte Suprema, y buscar su desplazamiento por la presión popular. Como siempre, el pronóstico quedó abierto.