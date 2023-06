Como el meme del Hombre Araña: Wado de Pedro frente a Esteban Lamothe

El crossover más esperado.

“Un partido sirve porque mucha gente va a conocer la provincia para ver a Boca y River. Uno no ama lo que no conoce. Necesitamos tener este tipo de inversiones descentralizadas, para amarla y defenderla a la Argentina”, indicó el funcionario. Y marcó que la mirada está “achicada por los medios de la capital, la temperatura de capital, me parece que hay que ampliar la diversidad cultural, resaltar las tradiciones de la gente del interior, y tener una argentina multipolar”.