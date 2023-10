Cautela en los búnkers de los presidenciales, con muchas sonrisas en el peronismo

En un escenario polarizado a la espera de los primeros números oficiales, los búnkers de los tres principales candidatos presidenciales de estas elecciones 2023 mostraban prudencia en la noche del domingo, aunque en Unión por la Patria (UxP) ya había cierto aire de triunfo : el propio Sergio Massa arribó al comando y los voceros hablaban de una posibilidad firme no solamente de entrar en el balotaje sino también de terminar en primer lugar.

Aunque no había todavía clima de festejo, en el peronismo reunido en el barrio porteño de Chacarita se advertían muchas sonrisas luego de la decepción que les significaron las Paso. Cuando todavía no había números oficiales, los boca de urna le daban una victoria a Axel Kicillof y también a Massa a presidente. El gobernador bonaerense ya estaba en el búnker y recibió al candidato presidencial y ministro de Economía, quien arribó minutos antes de las 20. Quienes definitivamente no darán el presente son el presidente y la vice, Alberto Fernández y Cristina Kirchner.