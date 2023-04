Carlovich elige a Giustiniani para llegar al Concejo

Bruno Carlovich, hijo del emblemático Trinche Carlovich, será candidato a concejal de Rosario y en la presentación oficial de la lista de candidatos que se realizó en un ícono de la ciudad como lo es el Estadio del club Central Córdoba "Gabino Sosa" fue contundente a la hora de argumentar su participación en las próximas elecciones: "La política tradicional no supo, no pudo o no quiso resolver los problemas de la gente. Viví en carne propia el doloroso ascenso de la violencia en nuestra ciudad. Lo que pasé con mi viejo. Es lo que viven todos los días cientos de familias que quedan desalmadas por el dolor que tienen que atravesar. Hace tiempo lo vengo pensando y mi trabajo barrial participando en diferentes organizaciones me permitieron tomar esta decisión, convencido de que es el momento de los ciudadanos y ciudadanas de a pie, de quienes participan en los clubes, en las comisiones de movimientos sociales, de quienes cuidan la tierra y trabajan en pos de la defensa del medio ambiente, de las disidencias y los jóvenes. Por ello entendí que el Espacio Social, Cultural y Político Igualdad es quien mejor representa una salida pensando verdaderamente en la gente y la figura de Ruben Giustiniani es la confirmación de esta búsqueda", dijo Carlovich.