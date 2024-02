Bullrich propuso que el PRO y La Libertad Avanza rediseñen el gobierno

“Se viene un nuevo rediseño político, lo que se viene es una coalición entre el PRO y LLA. La idea es la que tiene que regir y no las estructuras políticas. Estamos caminando juntos” , expresó Bullrich sobre si debía existir una alianza entre su partido y el gobierno.

En ese sentido, Bullrich sostuvo que no quería “apurar” dicha unión porque todavía “es un tema a debatir”.

“Empujo para ese lado, sin duda, para que la idea no se frustre de nuevo en la Argentina, que el cambio no se frustre de nuevo. No podemos darnos el lujo de que otra vez el cambio se frustre por los intereses que te traban ese cambio”, explicó.