Bullrich: "Los militares detenidos sin causa no pueden seguir presos"

“Los que están hace 15 años sin causa no pueden seguir presos”, dijo la titular de la cartera de Seguridad, que lanzó una dura crítica hacia las organizaciones sociales, a la vez de pedir la liberación de militares, gendarmes y policías.

“Los detenidos no son sólo de las Fuerzas Armadas (FFAA) sino también de las fuerzas de seguridad, que estaban parados en la puerta de una comisaría o en un destacamento de Gendarmería y los tienen hace 15 años sin causa”, argumentó.

Al respecto, enfatizó: “En un Estado de derecho no puede ocurrir. Se sacó el beneficio de los 70 años y esos son temas que, me parece, es absolutamente lógico discutirlos, sobre todo en los que no tuvieron una acción directa”.

“Los jueces tienen que ordenar eso de una buena vez por todas. Hay un montón de personas enfermas que están detenidas y que ya se ha convertido en una venganza”, aseveró.

La funcionaria retomó que lo que se cuestiona del accionar militar durante la década del 70 “fueron los métodos, no la acción contra el terrorismo”, a diferencia de lo que planteó Villarruel, quien dice que fue una orden de un gobierno constitucional.

Bullrich también hizo esas declaraciones luego de asegurar que está dispuesta a debatir con Villarruel por la posición encontrada respecto del proyecto que habilitaría a las Fuerzas Armadas a actuar dentro del país frente a situaciones definidas como terrorismo.

La iniciativa oficial se da en el marco de la crisis por el avance del narcotráfico en Rosario, donde el gobierno nacional acaba de realizar un despliegue de fuerzas de seguridad, con apoyo logístico del Ejército.

“No estoy de acuerdo, lo dije en campaña y lo sigo sosteniendo. La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles, creo había quedado claro con el tema de la década del 70. El narco es un civil para el Derecho. En los 70 se combatió al terrorismo. ¿Dónde están los que lo combatieron? Presos”, había expresado Villarruel.

Por su parte, Bullrich también apuntó en su crítica contra las organizaciones de derechos humanos que encabezan las protestas en reclamo por los crímenes de lesa humanidad en la última dictadura cívico militar.

“Los derechos humanos se usaron en los últimos 20 años como una daga ideológica de aquellos que formaron parte del kirchnerismo y de grupos de izquierda. Los derechos humanos se deformaron, terminaron siendo algo partidista”, arremetió la funcionaria del gobierno de La Libertad Avanza (LLA).

En ese sentido, Bullrich subrayó: “Todos estamos en contra de que en la Argentina haya un golpe de Estado, pero antes todos los sectores de cualquier mirada política podían participar de una recordación de un 24 de marzo. ¿Quién puede participar ahora? Nada más que ellos”.

“¿Qué pasa si voy a una marcha del 24 de Marzo? Me matan. Eso ya no es más lo que era y fue utilizado por el kirchnerismo para dar discusiones tontas, que no tienen sentido. «Si fueron 30 mil, hay que ponerlo por ley, es una obligación decirlo», eso es una utilización política y económica”, agregó.