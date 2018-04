Brandoni: "La frase 'tres empanadas' es de un cinismo atroz"

Estrenada en 1985, Esperando la carroza es hoy una de las películas de culto del cine nacional. El filme de Alejandro Doria y protagonizado por Antonio Gasalla, China Zorrilla y Luis Brandoni, entre otros grandes actores, dejó decenas de frases que quedaron en el inconsciente colectivo e incluso hoy suelen verse como memes en las redes sociales.

Pero sin dudas, una de las frases más famosas es la que dice el personaje de Antonio Musicardi (protagonizado por Luis Brandoni) junto a su hermano Sergio (Juan Manuel Tenuta). La escena los ubica en un auto, a donde Antonio regresa sin novedades de Mamá Cora, de quién no tenían novedades de su paradero. Pero no lo hace con las manos vacías: está comiendo una empanada que se trajo de la casa que acababa de visitar. Es en ese momento cuando suelta la frase icono de la película: "¿Sabés lo que tenían para comer? Tres empanadas. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas". Y mientras come la empanada agrega: "Dios mío, qué poco se puede por la gente".

Tres empanadas

"Esperando la carroza es al cine lo que Cambalache es al tango", evaluó Brandoni anoche en el mano a mano con Fantino en Animales Sueltos.

Y agregó: "La frase de tres empanadas no es graciosa. Es de un cinismo atroz. La dice un personaje que es un canalla".

"Esperando la carroza es un fenómeno social. Los chicos jóvenes la ven y la adoptan. El eslogan de la película era vamos a reírnos de nosotros mismos", apuntó Brandoni.