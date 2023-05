Boasso anunció que renuncia a sus fueros si resulta elegido senador

El ex concejal radical suscribió ante escribano que tras la oficialización de su candidatura y en caso de ser electo renunciará a "las prerrogativas y/o privilegios establecidos en el artículo 51 de la Constitución provincial y las leyes dictadas en consecuencia".

"Me comprometo a renunciar a la inmunidad", sostuvo en el documento certificado ante el escribano Eduardo Lamarque, y añadió: "Me someteré a todas las decisiones judiciales y acataré las citaciones de fiscales del MPA (Ministerio Público de la Acusación) y/o de los jueces competentes, no invocando ningún privilegio y/o prerrogativa que otorguen las leyes".