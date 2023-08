Emergentes de nueva generación de dirigentes políticos sub 35, Antonella García y Mariano Romero sorprendieron en las Paso santafesinas del 16 de julio. García fue la candidata más votada en las Paso por la Intendencia de Granadero Baigorria y busca reemplazar al actual alcalde, Adrián Maglia, a quien acusa de lanzar una campaña del miedo en su contra. Romero ganó la interna del peronismo el Concejo Municipal de Rosario . "Somos parte de una nueva generación no solamente por la cuestión etaria, sino porque tenemos otra forma de hacer política ", señalan los referentes del Movimiento Evita.

Entrevistados por La Capital , García y Romero analizaron los principales problemas de sus distritos y plantearon la agenda que pretenden impulsar —con seguridad al tope de las prioridades— y reflexionaron sobre el fenómeno de Javier Milei. Autocríticos con los gobiernos peronistas, señalaron que el candidato de La Libertad Avanza no expresó un voto castigo, sino que representó una opción distinta a los espacios políticos que no resolvieron los problemas. Igual, remarcaron: "La salida claramente no es por ahí".

Hay muchos pibes -continuó Romero- que cuando llueve no pueden ir a la escuela porque las calles son de tierra. Planteamos el abordaje del consumo problemático. En el territorio tenemos muchas experiencias que venimos llevando adelante gracias a convenios con organizaciones sociales o religiosas con el gobierno nacional y provincial, y el municipio tiene cero. Lo mismo sucede con los espacios de primera infancia, en un contexto donde la pauperización de los ingresos de los sectores populares es muy compleja. Muchas veces quienes tienen niños muy chicos que todavía no están en edad escolar no pueden pagar una niñera ni una escolaridad privada, pero tampoco pueden salir a laburar. El municipio tiene mucho para intervenir en esa agenda de cercanía, independientemente de cuestiones más centrales como el trabajo, la seguridad, el transporte, que en Rosario son críticas.

—En estos días volvió a presentar su libro, “Las válvulas de escape de los sectores populares”, ¿cuáles son esas válvulas de escape?

—MR: Vivimos en una sociedad que genera mucha angustia. Eso genera una olla a presión por distintos factores. Incluso, por la transformación del propio sistema de producción, porque se necesitan menos trabajadores para producir cada vez más. Eso hace crisis a través de algunas salidas. Algunos ejemplos son las violencias, el delito, el consumo problemático o la discriminación, negando las identidades ajenas. También hay salidas positivas, como la organización comunitaria, la afirmación de la identidad alrededor del club y la fe. La idea es poder transformar esas válvulas de escape positivas con políticas públicas de Estado que puedan servir de contención a una situación social que es muy angustiante.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMariano_Romero5%2Fstatus%2F1694485889248870631&partner=&hide_thread=false Volví a presentar mi libro "Las válvulas de escape de los sectores populares" y para ello estuve acompañado por grandes compañeros.



Tuve el agrado de poder conversar al respecto con @SalvatierraPitu , militante social, y @juanmonteverde, nuestro candidato a intendente. pic.twitter.com/aq7eDYAez2 — Mariano Romero (@Mariano_Romero5) August 23, 2023

—Ante distintos temas como seguridad Javkin ha planteado que la competencia es nacional o provincial, ¿cree que el intendente podría haber hecho más?

—MR: sí, por supuesto. Además, lo prometió en el debate de 2019: él dijo específicamente que estaba preparado, que tenía un plan de seguridad y que iba a resolver los problemas de seguridad. Independientemente de eso, hace un análisis muy vago de la cuestión de la seguridad, como si fuera un tema pura y exclusivamente de las fuerzas policiales. Planteamos que hay tres lugares por donde abordar el problema. El primero es por arriba: en Rosario se creó por ordenanza una agencia antilavado que hoy no tiene ningún tipo de forma, y eso depende de la voluntad del Ejecutivo. Un Ejecutivo que realiza habilitaciones a megaemprendimientos y habilita a locales y no está claro de dónde llega el dinero que pudo hacerlos posible. El segundo lugar de abordaje es el medio y son las fuerzas de seguridad. Evidentemente dependen mayoritariamente de la provincia y la nación, aunque el municipio tiene fuerzas de control que pueden hacer el ordenamiento social y hoy no están ocupadas en ese sentido. El tercero, y es lo fundamental, es por abajo. Tenemos 112 barrios populares que no tienen acceso a servicios, donde hay homicidios. Tenemos un barrio donde en un radio de dos cuadras hubo cuatro homicidios desde noviembre hasta la fecha. Uno fue un compañero nuestro que participaba de un centro comunitario, Ricardo Carrizo. Allí siguen sin alumbrado público; vaya si el municipio tiene mucho para intervenir ahí.

En la generación de respuestas sociales-prosiguió Romero su relato- vivimos una retirada del municipio. Decíamos que no hay dispositivo de abordaje de consumo problemático y tampoco hay una política alrededor del trabajo. Hoy las empresas se radican fuera de Rosario, que sistemáticamente expulsa empresas y también población. Hace tres censos que no crecemos, y tenemos muchos terrenos disponibles para poder crecer. El municipio tiene muchas competencias para generar esas condiciones sociales, para orientar más hacia la producción y generar empleo en relación de dependencia en ese sector y no tanto en los servicios o la especulación. Debemos visibilizar que la mitad del trabajo está fuera del empleo en relación de dependencia, en la economía popular. El municipio puede avanzar con la regularización, que retribuya en mayores aportes en términos de tasas al municipio, y con un aporte de capital no bancario a través de un proceso de cooperativización, que permita que los ingresos de los textiles o la producción de alimentos, que en Rosario se realizan por fuera del mercado formal, tomen escala y esas personas tengan un ingreso digno.

—Como Movimiento Evita forman parte del espacio de Juan Monteverde. En Argentina parece haber una ola de cambio, ¿qué le diría a un votante independiente que está disconforme con la situación actual de la ciudad pero que le genera cierta temor cambiar de rumbo en este momento?

—MR: Si seguimos repitiendo la misma receta vamos a tener los mismos resultados. Pero además de eso el cambio que nosotros proponemos, no es un cambio improvisado. Ambas organizaciones, y también muchas organizaciones aliadas, incluso desde antes de construir una alternativa electoral, vimos los problemas pero no nos quedamos en la denuncia. Empezamos a generar alternativas y venimos sosteniendo muchas de las respuestas que nuestro pueblo necesita por fuera del Estado. Necesitamos que eso tome escala y volumen y la única forma de poder hacerlo es a través de la herramienta del Estado.

—Hablando de miedo, ¿ven al oficialismo de Baigorria tocando la fibra del miedo para que ustedes no ganen?

—Antonella García: sí, hay una campaña del miedo, abocada a desprestigiar o ensuciar a nuestro espacio político con fundamentos falsos y hasta a veces ridículos. Dicen que nos van a manejar desde el conurbano bonaerense, que vamos a tomar tierras privadas, o que nuestra metodología es el piquete, y ninguna de las tres cosas son políticas que impulsamos o llevamos adelante en la ciudad. De hecho, está demostrado en los años de militancia que tenemos en la ciudad desde hace más de diez años, y por el trabajo que vengo impulsando en el Concejo desde hace un año y medio, que ninguna de las soluciones a los problemas de nuestra ciudad viene por ese lado. Es miedo a perder los privilegios personales que le dio el poder en estos diez años de estar ocupando esos lugares.

Antonella Garcia.jpg

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

—¿Cómo evalúa la gestión Maglia?

—AG: Creo que fue en decadencia. Al principio se sostuvo el bienestar que había generado poner en valor a la ciudad después de años en los que fuimos el patio trasero de Rosario. Hubo un proceso en donde se puso en valor la ciudad con obras y la identidad del baigorriense se transformó. Ese fue el puntapié para poder pensar en un desarrollo y se retrocedió en un montón de cosas. Teníamos un transporte público local, que sumaba a los dos interurbanos que utilizamos y se vendieron en 2017 por decisión del Ejecutivo, con acompañamiento del Concejo. También fuimos una de las primeras ciudades con cámaras de videovigilancia y centro de monitoreo, fuimos pioneros en la región. Eso tampoco se mantuvo y hoy es una política que utilizan un montón de municipios y permiten bajar los índices de hechos delictivos vinculados al arrebato en la calle, las entraderas, con poder caminar tranquilos por calles monitoreadas. En vez de acompañar el desarrollo y la explosión demográfica que hubo en nuestra ciudad se volvió a un municipio ABL, de alumbrado, barrido y limpieza. Ya no somos una ciudad que necesite solamente esos servicios, hemos crecido y necesitamos infraestructura y políticas públicas a la altura de las circunstancias de la población.

—¿Cuáles serían sus prioridades y primeras medidas como intendenta de Baigorria?

—AG: estamos pensando en acciones positivas para abordar la problemática de la inseguridad. Si bien sabemos que es responsabilidad directa de la provincia, entendemos que los gobiernos locales, debido a la ampliación de agenda que tuvieron en los últimos tiempos, tienen que tomar algunas acciones para sumar a la seguridad. Vamos a implementar cámaras de vigilancia, que hoy, con el desarrollo de la fibra óptica y el desarrollo de las nuevas tecnologías, no tienen el mismo costo que hace diez años. Es mucho más fácil instalarlas. Vamos a tener personal capacitado que pueda articular de manera constante con las fuerzas de seguridad para tener un control. Tenemos una ciudad de cuatro kilómetros y medio por cuatro kilómetros y medio, no es muy grande y es de fácil abordaje en términos de este tipo de tecnologías. También pensamos en alarmas comunitarias para los centros comerciales, que tampoco tienen demasiado costo.

Además -continuó la candidata a intendente- , vamos a reorganizar el recurso humano para que los trabajadores municipales tengan una presencia constante en el territorio. Por ejemplo, para que los trabajadores puedan barrer después del mediodía y generar una circulación constante de gente. Por el lado sociocomunitario estamos pensando en políticas públicas, deportivas y culturales, para recuperar territorio y que se han abandonado. Muchas veces se las piensa como políticas a largo plazo y no es así, son la contención de hoy, sobre todo de las juventudes. Pensamos en la cultura, el deporte y la educación como tres pilares fundamentales que necesita la comunidad hoy para salir de muchos flagelos, como el consumo problemático. Por otro lado, estamos viviendo una crisis económica que atraviesa a todos los sectores. Tenemos un sector comercial muy fuerte, que es una de las principales fuentes de trabajo y de empleo en nuestra ciudad. Queremos activarlo, generando un círculo entre el trabajador municipal y esos comercios de la ciudad para poder direccionar el consumo hacia los comercios locales en estas fiestas, que esperemos nos encuentren en paz y tranquilidad. Son herramientas fundamentales que tenemos los Estados municipales para activar la economía local, algo que en el último tiempo no se ha hecho. En el mismo sentido que en Rosario, se ha expulsado de la ciudad a muchos actores.

—Baigorria forma parte de la misma mancha urbana que Rosario. ¿Están pensando en la cuestión metropolitana para trabajar con el intendente de Rosario, gane quien gane la elección, el transporte y otros temas?

—AG: sí, creemos que somos parte de un mismo territorio y tenemos que pensar en cómo articulamos distintas cuestiones en el Gran Rosario. Queremos que las localidades que estamos pegadas a Rosario no seamos usuarios de segunda clase de esos servicios, sino también ser protagonistas a la hora de la toma de decisiones y el reclamo. Pienso a Baigorria como parte del cordón industrial, no solamente del departamento. Hay que articular con los intendentes de ciudades de la región con las que tenemos una realidad muy similar, como Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán e incluso San Lorenzo. La forma de abordar las distintas cuestiones debe ser de manera regional. No es lo mismo que uno se plante ante una empresa que hoy tiene el monopolio del transporte público desde un solo municipio a que se haga de conjunto. En el caso del transporte, la escala de la problemática de las frecuencias es mucho mayor que en Rosario, porque tenemos solo dos líneas que nos unen para venir a Rosario a estudiar, a trabajar, a acceder a la salud e incluso al ocio.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Antonella Garcia (@antoneellag)

—¿Cómo analizan el fenómeno Milei, que caló con mucha fuerza en la juventud?

—AG: es parte de que la política en los últimos ocho, diez años no ha dado respuesta y no ha solucionado los problemas cotidianos de la gente. Ante esta situación, muchos se inclinaron por la opción que no estuvo en el gobierno. Además, está enumerando los distintos problemas que tiene la Argentina, quizás no con las soluciones que vayan realmente a resolverlos, pero por lo menos los está señalando. Hace tiempo que en las distintas escalas se generó una separación entre la agenda política y lo que le pasa en la vida cotidiana de las personas. No fue un voto castigo sino a elegir una opción distinta a los que no resolvieron los problemas, aunque en términos personales no crea que esa sea la solución. La Argentina necesita realmente que distintos dirigentes se pongan a pensar seriamente cómo vamos a sacar el país a flote y no veo que se esté haciendo hoy en día.

—MR: recién planteabas la cuestión de la juventud, y pensemos en votantes que tienen 16, 18 o 20 años. Vivieron los últimos años del proceso de Cristina, que fueron de meseta gracias a las políticas contracíclicas porque veníamos de la crisis de Lehman Brothers y la caída del precio de los commodities. Después tuvimos cuatro años de Macri y cuatro años de Alberto, que no fueron los gobiernos de los sueños de absolutamente nadie, ni siquiera de los propios de cada uno de esos sectores. Es muy difícil que a una persona joven alguna de las alternativas políticas de los últimos diez años la pueda enamorar. Entonces, es muy entendible que los jóvenes presenten un rechazo a la política más tradicional que tuvo más responsabilidad de gobierno en los últimos años. De todos modos, la salida claramente no es por ahí. No solamente por el grado de improvisación, sino también porque atenta incluso contra algunas conquistas consolidadas en estos 40 años de democracia y muy afianzadas en nuestro pueblo. Tenemos que encontrar alguna alternativa superadora. Y también tenemos que empezar a pensar en todos los niveles —locales, provinciales, nacionales— en planificaciones que trasciendan a un gobierno. Las elecciones se ganan, se pierden o se empatan, pero no podemos tener un rumbo del Estado que no esté planificado. Debemos mantener ciertos consensos para que determinadas proyecciones que queremos estén garantizadas, más allá de los avatares de la política electoral.

—En estas elecciones hubo un castigo fuerte al peronismo, tanto a nivel nacional como provincial. ¿Es tiempo de una nueva generación de dirigentes?

—AG: sí, nosotros venimos de una militancia de muchos años y somos parte de la nueva generación que hoy puede llegar a tomar definiciones y decisiones. Tenemos que hacernos cargo de este momento histórico. También venimos no viciados con algunas de las recetas que se repitieron una y otra vez y no resolvieron nada. Somos parte de una nueva generación no solamente por la cuestión etaria, sino porque tenemos otra forma de hacer política. Venimos de abajo, tenemos una cercanía con quienes pretendemos no solamente representar, sino expresar. Somos vecinos de a pie, comunes, que nos interesa vivir bien. Abrimos canales de participación para que la gente que tiene ganas de participar y traer ideas aporte su granito de arena para vivir mejor. Traemos otra práctica política que no tiene que ver con las roscas de café sino con abrir las puertas para la participación política. Eso es fundamental para reconstruir los barrios, las ciudades y el país que queremos.

—MR: venimos dando respuestas del siglo XIX a problemas del siglo XXI. Si no creamos respuestas innovadoras ante los avances del mercado de trabajo y la problemática del delito complejo vamos a tener unos resultados muy malos. Además, tenemos que cambiar la forma de vinculación política. Debe ser mucho más abierta y participativa. Hacia la población en general, venimos construyendo una campaña muy colectiva, donde venimos recogiendo opiniones de manera casi asamblearia de los distintos sectores. Pero también hacia la política misma, hay construcciones políticas que han sido muy sectarias. Además, no solamente tiene que haber una renovación, sino también que debemos tomar lo mejor de aquellos que vienen construyendo durante mucho tiempo. En mi caso, en la lista que me toca encabezar quedó en segundo lugar Fernanda Gigliani y en tercer lugar Fernanda Rey. Gigliani hace doce años que es concejala, tiene una gran experiencia y ha trabajado al lado del último intendente que planificó en Rosario, el Tigre Cavallero. Tenemos que rescatar lo mejor del pasado para lo que viene y sumarle una potencia innovadora colectiva que viene desde abajo, que no es individualista, que no se mira el ombligo. Con esa forma de construcción generosa vamos a poder encontrar las respuestas que necesitamos para los problemas que nos aquejan.