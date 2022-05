Alfredo Casero cargó contra el periodismo: "Se les volvió a pinchar el sachet de leche"

"Ustedes son una manga de pelotudos, todos ustedes , todo lo que están haciendo en este país, todo lo que vienen haciendo, lo están haciendo absolutamente sabiéndolo. Los periodistas, los políticos, lo saben. Saben lo que están haciendo y se están llevando todo”, disparó el viernes pasado por la noche el ex "Cha cha cha" mientras se sacaba el micrófono y se retiraba del estudio, mientras insultaba y desafiar a Majul.

Casero había sido invitado por Majul para participar de una mesa redonda para debatir la participación del la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Chaco, pero el plan se frustró cuando el cómico montó en cólera luego de que el periodista lo interrumpiera en reiteras oportunidades y luego, ante la queja de su invitado, le hiciera burla, imitando el tono de su voz al responderle. El estallido de furia de Casero estaba garantizado.

La cosa no terminó ahí este martes Casero grabó un video en el cargó contra los periodistas y también contra varias figuras del mundo del espectáculo que, en los últimos tiempos, coquetearon con la política, como el conductor de "ShowMarch" Marcelo Tinelli. El tono de sus críticas fue, como es tu estilo, exacerbado y rápidamente, aunque el posteó desapareció de las redes sociales, corrió como reguero de pólvora por los servicios de mensajería.

Alfredo Casero contra todos ahora le apuntó a Luis Ventura.mp4

“Que cagada que se les pinchó el sachet de leche justo en este momento, justo cuando iba a romper las pelotas con el Covid y a dejar la gente encerrada. Acuérdense que a los programas de televisión iban los tipos gritando que tenían que matarnos porque salíamos a la calle. Acuérdense de todo lo que nos hicieron, no les crean más”, disparó el actor y músico que, en el último tiempo, se convirtió en un invitado recurrente en los programas de política.

“Tinelli, (Mario) Pergolini, todos tienen cadáveres, gente muerta, todos son responsables de hacer lo que hicieron, todos son responsables de decir lo que dijeron. Así como los políticos están cómodos en acciones ilícitas para hacer sus negocios”, agregó Casero, y le habló directamente a Luis Ventura: “A vos...el que es un viejo choto que dejó a la chica embarazada, que la quería hacer abortar, Luis Ventura. Luis Ventura no tenés más poder, ahora lo tenemos nosotros, ni vos ni Rial, ni todos esos que hicieron mierda a tanta gente”.

“Todo el mundo habla de Beatriz Salomón, pero Pergolini te acordás lo que le hiciste a Socolinsky que era un médico. A esa persona por una pelotudes la crucificaste por el rating”, siguió el actor, que saltó a la fama en los 80 en la movida under porteña del Parakultural y después triunfó en cine y en televisión.“Ustedes ya saben todo pero esto se tiene que terminar ya. No me digan que sea valiente yo, sean valientes todos”, concluyó.