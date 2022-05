Alertan que habría riesgo de ingobernabilidad si se aplica a nivel nacional la boleta única a la santafesina

Desde oficialismo se vienen alzando las voces contra el proyecto de ley de boleta única que promueve Juntos por el Cambio. "En la boleta única solamente está el primer candidato y después no hay nadie más. Hablan de la lista sábana pero con este tema de la lista única se agrava muchísimo porque en la boleta única está la carita del primero de la lista y debajo no hay nada. Hay una leyenda que dice me comprometo a votar al resto de los candidatos, son todos tipos con capucha o antifaz, ni se sabe quiénes son. Y si se juntan las boletas de todas las categorías medirían 2 metros por 50 centímetros”, remarcó Moreau. Y subrayó: "No entendemos de que fraude habla la oposición porque nunca lo hubo desde el 1983".