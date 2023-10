“Voy a votar a Javier Milei, no porque sea una gran alternativa, de hecho, no lo es. Creo que su propuesta es bastante precaria respecto de la calidad de persona con la que está trabajando. Y las ideas que tiene en algunos casos son estrambóticas y me parecen francamente peligrosas ”, dijo esta mañana Alejandro Bongiovanni, diputado electo por Juntos por el Cambio en representación de la provincia de Santa Fe, al anticipar que el próximo 19 de noviembre su voto "será utilitario" para impedir el triunfo del candidato oficialista Sergio Massa , a quien definió: "Es más capaz que Cristina e irá hacia un proyecto más autoritario, pero inteligente".

“El voto en blanco es una expresión de alguien que dice ‘no me gusta ninguno de los dos platos que me están sirviendo, y así manifiesto mi desagrado con las opciones que me pusieron en el menú'. En cambio, los que consideramos que una opción es peor que la otra, y queremos ser un poco más utilitaristas del voto, tenemos derecho a hacerlo. No creo que haya tanto problema con las opciones que hay para elegir”.

Bongiovanni enumeró las diferencias que mantiene con Milei. “Quiere llevar adelante un proyecto presidencial cuando no pasó por una intendencia, no tiene ninguna experiencia en la gestión. Además, alrededor suyo no tiene gente con experiencia en gestión. Lo suyo fue más una cuestión de ir a dar un mensaje y hacer una propuesta voluntarista. Además, uno de los objetivos de Milei era romper Juntos por el Cambio o la oposición. Y es imposible ganarle al peronismo con una oposición dividida”.

“El triunfo de Massa se debe, en parte, a la emergencia de Milei. Estoy pensando estratégicamente, por eso voy a poner el voto ahí. Si me preguntan si Milei merece apoyo, respondo que no, no lo merece. Pero lo voto porque tengo en mente cosas más importantes que lo que merezca Milei”, agregó.

¿Por qué le parece más peligroso un eventual triunfo de Massa?, le preguntaron a Bongiovanni, y respondió: “Porque es la patria corporativa reforzada, el capitalismo de amigos. Lo que han hecho en este último tiempo es terrible y los efectos los vamos a ver en la inflación, que quizás se descontrole. Massa fomentará los negocios para todos los amigos del poder y la economía se irá al diablo”.

“A Massa lo creo mucho más inteligente y capaz que Cristina, y la suma del poder que llegará a tener, lo hará ir por un proyecto mucho más autoritario, pero procesándolo de una manera mucho más inteligente. Le tengo bastante temor al proceso que encabezará Massa”, sintetizó.