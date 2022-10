Alberto Fernández anunció un bono de $45 mil en dos cuotas para sectores vulnerables

"En el transcurso de esta semana, vamos a reforzar la ayuda social, vamos a entregar un bono para los más vulnerables y que no reciben ninguna ayuda del Estado porque no queremos que nadie quede olvidado", vociferó el Presidente en celebración del Día de la Lealtad peronista.

Con nombre y apellido, el mandatario apuntó contra Mauricio Macri al citar y cuestionar varios fragmentos de su nuevo libro titulado "Para qué". "En estos días donde muchas voces se alzan reclamando libertad, han aparecido una serie de personajes que dicen que parece que la libertad en la Argentina no existiera, y que lo que necesitamos para crecer es libertad. Esos cultores de ese falso liberalismo. Nadie quiere más libertad que nosotros", planteó, y sumó: "No somos nosotros los que perseguimos, espiamos, los que tenemos mesas judiciales y encarcelamos opositores para que se callan, ellos son los que reclaman libertades".

Y enseguida continuó: "Como cualquier peronista amo la libertad. Nunca llegamos al poder de otras forma que con el sufragio universal, nunca fuimos parte de los golpes militar, de hecho nos persiguieron, encarcelaron, torturaron, nos hicieron desaparecer y exiliaron. En nombre de la libertad nos quieren imponer el autoritarismo del dinero y la ignorancia y no quiero eso para mi país".

En la misma línea, el mandatario repasó algunos de los pasajes del escrito de Macri para refutar sus argumentos mientras a su lado, los ministros Sergio Massa (Economía), Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y el gobernador Axel Kicillof aplaudían con fervor.

"Este fin de semana sabiendo que venía el 17 de octubre, hice algo que a los peronistas nos da un poco de dolor de estómago. Quiero conocerlo, y me fui a ver el libro del expresidente a ver qué nos propone porque esta autopista era parte de siete proyectos de PPP que nosotros dejamos sin efecto y las licitamos con licitaciones públicas y transparentes. Cuando empezamos a tirar abajo las obras de PPP y empezamos a llamar a licitación, advertimos que el precio era un 70% más bajo de lo que eran las PPP. ¿Quiénes se llevaban esa plata? Los amigos del poder de entonces se llevaban esa plata", reiteró.

Además, amplió: "Ahora, Macri no piensa como nosotros, quiere volver a terminar con el Estado, poner fin a la aerolínea de bandera, terminar con nuestros ferrocarriles. Voy a leerlo textualmente: 'Debemos tener la valentía de terminar de inmediato con la legislación en materia laboral, previsional, sindical y fiscal y lo vamos a hacer de entrada'. ¡Caray!, resulta que vamos a terminar con todos los derechos de nuestros trabajadores y mujeres, con todos los derechos que conquistamos durante este tiempo".

"Fuimos distintos con la universidad y educación pública, con los derechos a nuestros trabajadores, fuimos distintos cuando reconocimos el aguinaldo, vacaciones pagas y jubilaciones. Fuimos distintos por eso. ¿Hay que terminar con eso? Me asombra que lo digan, más que lo escriban y firmen", vociferó el Presidente.

Asimismo, pidió no prestarse a la confusión, y potenciar la sociedad fortaleciendo los derechos, al tiempo que continúo criticando el escrito del exmandatario. "Parece que no le alcanzó decir semejante barrabasada y dice sin ningún tapujo: 'Las empresas del estado van a ser gestionadas por privadas', ya lo vimos con el Correo, y dice también que va a terminar con las políticas sociales y que no va a haber derecho a la protesta. ¡Aaamigo, a lo que te animaste!, o sea que vamos dejar a la intemperie a aquellos que necesitan el auxilio del estado cuando la situaciones críticas que ellos crean los ponen en el fondo de la miseria, y además no los vamos a dejar protestas. ¡qué linda propuesta che", exclamó.

A pesar del viento en la bajada de la autopista que conecta Ezeiza con Cañuelas, el Presidente continúo leyendo otra cita del libro que saldrá a la venta el 18 de octubre: "'Nuestra industria tiene que saber que su tiempo para ser competitivos ha llegado a su fin', clink caja, la industria que nosotros recuperamos", apuntó.

"Él cerró 23 mil pymes, él las cerró y nos llevaron al fondo del pozo. Nosotros recuperamos las pymes, la industria. ¿Qué país no están proponiendo los cultores de la libertad? Son los mismos que nos acusaban por no firmar contratos con Pfizer que no nos parecían convenientes para el país, todo el mundo está revisando los contratos que firmaron, son los mismos que nos decían que se mueran los que tengan que morir, deja que la economía siga. Caímos 9 puntos en el PBI y recuperamos 10 puntos. Esto lo hice yo, Axel (Kicillof), cada intendentes, gobernadores, y todos los argentinos", puntualizó.

En otro pasaje de su discurso, el jefe de Estado reveló que junto a su ministro de Economía trabaja para "ordenar el tema inflacionario", respaldó las paritarias como herramienta para hacerle frente a la inflación y repasó la serie de anuncios que Massa protagonizó el pasado domingo.

Las medidas centrales giran en torno al financiamiento de herramientas para trabajadores de la economía popular, el plan a 30 cuotas fijas, con tasas subsidiadas, para financiar electrodomésticos y el adelantamiento de la suba del Mínimo no Imponible de Ganancias.

Por último, planteó que la Argentina "seguirá discutiendo con los organismos internacionales defendiendo los derechos" sobre el financiamiento en materia energética para que "entiendan que eso no es un gasto sino una inversión". "Por la guerra entre energía, alimentos, fertilizantes, a la Argentina le costó 5 mil millones dólares. Teníamos una opción, no salirnos del libreto y programar cortes como en Europa, y tuvimos el día de mayor consumo de gas y de energía y nadie se enteró porque decidimos invertir para que no falten", concluyó.