Adorni dijo que el discurso de Milei no será "violento" y pidió que se lo escuche con "respeto"

El vocero presidencial se refirió a la apertura de la sesiones ordinarias del Congreso que realizará este viernes el mandatario. "No debería ni aclaralo", destacó.

El vocero presidencial , Manuel Adorni , aseguró este jueves que el discurso que pronunciará mañana el presidente Javier Milei en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación " no tendrá un carácter violento " y pidió que los legisladores lo escuchen con "respeto y atentamente ".

"No veo por qué hay preocupación en que el discurso del residente tenga un carácter violento. Eso, claramente, no va a ser así. No debería ni aclararlo", dijo Adorni en una conferencia de prensa en la Casa Rosada.