Abal Medina: "El PJ porteño tiene que aprender del peronismo de Córdoba y de Rosario"

Sí, estamos viendo un claro agotamiento de un proyecto que lleva más de 17 años gobernando la ciudad de Buenos Aires. Más allá de las expectativas y de algunas cuestiones que puede mostrar hacia afuera es un gobierno muy pobre. Somos la única capital relevante que no ha avanzado en su línea de subtes en los últimos veinte años. No hay hospitales ni escuelas nuevas.

La ciudad de Buenos Aires siempre fue un territorio hostil para el peronismo. ¿Con la crisis del PRO y la aparición de La Libertad Avanza se arma un escenario de tercios que le abra una oportunidad al PJ de Capital Federal?

Más que pensar en la división de ellos, creo que el peronismo tiene que cambiar fuertemente. El peronismo porteño tiene que aprender de la experiencia del peronismo de la ciudad de Córdoba y de Rosario. En Rosario, nuestro sector, el Movimiento Evita, construyó un espacio con Ciudad Futura y Juan Monteverde, que casi gana el año pasado y ahora tiene la centralidad para encabezar la constituyente. Si el peronismo piensa en los problemas y valores de cada uno de los lugares puede ser competitivo. En los últimos veinte años gran parte del PJ de la ciudad se ha sentido más cómodo en un espacio de denuncia del macrismo, pero no interpela a la mayoría de los cosa que estamos todos de acuerdo, pero no interpela la mayoría de los porteños prometiéndoles una idea de futuro. En los últimos tres balotajes en la ciudad de Buenos Aires no llegamos, estuvimos afuera.

Los desafíos del peronismo de Caba

¿Qué tendría que hacer el peronismo porteño para salir de ese lugar testimonial y pararse desde un lugar con vocación de poder?

Hay que dejar de repetir el discurso cristinista y pensar en un peronismo que se haga cargo de los desafíos de Buenos Aires. Que no tenga miedo a hablar de la seguridad, la limpieza, el orden de las calles y la salud y proponga soluciones novedosas. La ciudad de Buenos Aires tiene sus problemas, pero cuenta con muchos más recursos que el resto de las ciudades argentinas. Esa diferencia no se ve. Un ejemplo: los salarios docentes son iguales en la ciudad y en la provincia, cuando la ciudad debería tener mucho mejor financiamiento educativo.

En términos de arquitectura electoral, ¿ve posibilidad de acuerdo con el radicalismo y otros sectores para armar un frente más amplio?

Sí, pero creo que eso va a ser más sencillo hacia la elección ejecutiva del 2027. Para esa instancia mi idea es una gran Paso de todos los sectores. Sería muy malo que se deroguen las Paso. En este caso, tendríamos que hacer una gran interna abierta en la que compitan distintos sectores y que nos unifique la idea de una ciudad de Buenos Aires diversa, integrada y justa.

El rol de Cristina y la crisis del peronismo

Hablaba recién de la identidad cristinista. ¿Cómo la ve como presidenta del PJ? Los gobernadores no participaron de la asunción, y acá en Santa Fe no pudo convencer a Lewandowski para que compita por el peronismo.

Lo dije en su momento: para mí, que Cristina asuma la presidencia del PJ es un error. Es obviamente la principal dirigente de nuestro espacio político, la que más apoyo social tiene. Un apoyo bien ganado con todo lo que hizo en sus gobiernos, básicamente por los más humildes. Eso es indiscutible, pero no la veo con capacidad de conducir al conjunto. Creo que desde hace tiempo quiere mandar y hablar en nombre de un sector, pero no de la totalidad. Por eso los gobernadores están fuera de la conducción del partido. Con la conducción de Cristina, de las últimas seis elecciones perdimos cinco. La única que ganamos fue en 2019, y fue un gobierno que defraudó fuertemente a la gente. Si no somos capaces de renovarnos y seguimos hablando para atrás no vamos a poder enfrentar esta pesadilla que es Milei.

¿Ve al peronismo en su peor crisis desde los ‘80?

Diría sí y no. Hay una gran crisis en la dirigencia y tenemos menos gobernadores que nunca, pero lo que representamos sigue estando muy claro. Por eso quedamos muy cerca de ganar en primera vuelta y sacamos un porcentaje tan alto en el balotaje. Hay un sector grande que sigue compartiendo las ideas del peronismo. A diferencia del PRO y el radicalismo, cuya dirigencia también está en crisis, nuestra identidad está muy clara. Si Milei dice blanco, nosotros decimos negro, y viceversa. Siempre digo que los sueños de Milei son nuestras pesadillas y nuestros sueños las pesadillas de Milei. Tenemos mucha capacidad para reconstruirnos, pero para hacerlo tenemos que pensar un proyecto político para este momento histórico, y no hablar siempre de lo que ya hicimos. La gente ya nos votó por lo que hicimos con Néstor y Cristina. Para que nos vuelvan a votar tenemos que volver a esos sectores, planteando una idea de futuro.

Como dirigente, pero también como politólogo, ¿cómo ve la combinación de suspensión de las Paso con boleta única? ¿Qué efectos va a tener?

Para mí, la derogación de las Paso es un gran error. Como uno de sus creadores, diría que las Paso tienen grandes problemas, pero muy fáciles de solucionar. Por ejemplo, cambiando la norma y que el voto sea optativo para los ciudadanos y obligatorio para los partidos. Con eso lográs que los partidos tenga que convencer a la gente para que vaya a votar con mejores propuestas e ideas. Además, evitás el efecto encuesta porque va menos gente. Y en tercer lugar, las hacés mucho más baratas y ágiles porque no tenés que pagarle a todo el mundo. En Uruguay funcionan así. Obviamente los oficialismos intentan derogar las Paso -lo intentaron Macri y Alberto- pero es triste que actores opositores quieran hacerlo, porque se están dando un tiro en el pie.

El futuro de Milei

Al comienzo de la gestión de Milei, cuando había un gran interrogante sobre la gobernabilidad porque el presidente no tenía gobernadores y tenía muy pocos legisladores, usted planteaba que Milei era fuerte porque no le debía nada a nadie. ¿Cómo lo ve entrando a este año electoral?

Lamentablemente llega con mucha fortaleza porque está muy presente el recuerdo del desastre del gobierno de Macri y el del Frente de Todos, que fue muy malo. Y a través de controlar un par de variables ha logrado mostrar la idea de estabilidad. Una estabilidad atada con alambre, ligada a un dólar muy subvaluado, pero le está dando cierta estabilidad y eso caló en la sociedad. Pese a las consecuencias muy negativas en la industria, el empleo y el consumo ha conseguido esta pseudo estabilidad y no se lo puede responsabilizar de nada hacia atrás porque es nuevo.

Hay que ver qué sucede con el experimento Milei y si tiene éxito, pero ¿cree que esta forma de hacer política, que rima con otras derechas del mundo, llegó para quedarse en la Argentina?

En un sector sí, pero lo peor que podemos hacer es imitarlos: no respetar las normas ni las formas, insultar. Algunos se confunden y creen que se les gana copiándolos. Entre la copia y el original la gente elige el original. Nosotros tenemos que una política que permita el diálogo, el acuerdo, sin insultos ni agravios. En el mundo se demostró. A Bolsonaro no le ganó un Bolsonaro de izquierda, le ganó Lula, un político que conocen, con amplitud. A Trump le ganó Biden, que había generado una coalición amplia. Lamentablemente, creo que este tipo de política va a seguir existiendo, pero nuestra tarea es no naturalizarlo. No podemos aceptar que se insulte a una cantante o a un economista porque el presidente se enoja con esa figura. Eso es malo para la democracia en cualquier sentido.