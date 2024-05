A puro grito por TV: Grabois y Marra mantuvieron un duro cruce y se acusaron mutuamente

El ex precandidato presidencial y el legislador libertario se trenzaron en medio de las presuntas extorsiones de organizaciones sociales a beneficiarios de subsidios.

El dirigente peronista y ex precandidato presidencial Juan Grabois y el legislador porteño libertario Ramiro Marra mantuvieron un duro y áspero cruce y hasta quedaron cara a cara al finalizar el programa "A dos voces", de TN, al que asistieron la noche de este miércoles y en el que intercambiaron acusaciones de todo tipo.

"Yo no fui parte del gobierno anterior porque no fui funcionario. Y él tampoco es parte de este", vociferó el dirigente peronista. Marra jugó sus cartas: "Soy parte de este gobierno, me hago cargo de las cosas. Lo único que dejaron ustedes fue pobres".