Código rojo: quedó internado Dylan Cantero, el hijo del fundador de Los Monos baleado en zona sur

El joven de 21 años fue atacado en barrio La Granada y recibió varios balazos. Otras dos personas resultaron heridas, pero están fuera de peligro

Minutos antes de las 15, el hospital Roque Sáenz Peña recibió cuatro heridos con arma de fuego. Entre los pacientes se encuentra Dylan Cantero , el hijo de Ariel “El Viejo” Cantero , fundador de Los Monos, que en las primeras horas de la tarde fue baleado en pasaje 512 y Caña de Ámbar , la misma intersección donde hace menos de un mes también fue atacado.

El parte policial indicó Cantero llegó en un taxi desde barrio La Granada junto a otras tres víctimas de los tiratiros, hacia el nosocomio de avenida Nuestra Señora del Rosario al 700. Ya en el hospital de la zona sur, Dylan Cantero fue diagnosticado con múltiples heridas de arma de fuego y se decidió su traslado al Hospital de Emergencia Clemente Álvarez (Heca), donde permanece internado en estado grave.

La policía preservó el pasaje donde fue el ataque y donde se encontraba Cantero, que según testigos era la vivienda de una de sus hermanas. Los uniformados realizaron las tareas pertinentes para hacerse con pruebas del ataque.

En el lugar se entrevistaron con una vecina que relató los hechos y señaló que los tiratiros se trasladaban en un Peugeot 208 color gris. En tanto, la policía constató 33 vainas servidas, 10 impactos y 21 plomos sobre la cinta asfáltica. La investigación quedó a cargo de la fiscalía de Homicidios Dolosos, del fiscal Patricio Saldutti.