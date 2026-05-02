Comienzan las clases en siete Clubes de Tareas en los barrios de Villa Gobernador Gálvez

El intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci, estuvo presente en el inicio del ciclo 2026 de los dispositivos escolares Club de Tareas -–destinados a niños y niñas de 6 a 12 años– y Desafío Secundaria –para jóvenes que transitan los estudios secundarios– que se desarrollan en el Centro Municipal San Enrique, además del Centro de Día que funciona en turno tarde.

Durante 2025, más de 350 niños pasaron por los siete Clubes de Tareas que tiene el municipio, cerca de 100 por Desafío Secundaria, y más de 200 por los Centros de Día. Todavía se encuentra abierta la inscripción para el ciclo 2026 de estos dispositivos educativos territoriales municipales.

Con respecto al tema, el intendente Alberto Ricci manifestó: “Estamos en San Enrique, donde nació Club de Tareas, una propuesta que comenzó durante la pospandemia cuando vimos que había una necesidad muy grande de aprendizaje, de niños que quedaron relegados por efectos de la pandemia. Acá, en San Enrique, fue el primer espacio y ya tenemos siete en diferentes barrios de la ciudad, tanto en turno tarde como mañana”. “Ya tenemos más de 100 niños y niñas en los clubes de tareas, y se van a sumar más a medida que las escuelas nos vayan derivando a aquellos niños que detectan que necesitan un mayor acompañamiento”, agregó.

Al mismo tiempo, el jefe municipal hizo hincapié en que “también tenemos el dispositivo Desafío Secundaria porque sabemos que muchos jóvenes no pueden acceder a clases particulares por cuestiones económicas, y queremos acompañar a estos estudiantes en su ciclo secundario para que terminen sus estudios”.

Por último, Ricci valoró: “Estas propuestas son totalmente gratuitas, y demuestran el compromiso que tenemos desde el inicio de nuestra gestión en materia educativa, principalmente con un fuerte anclaje territorial”.

Acompañamiento educativo a través del encuentro entre infancias y adultos

El Club de Tareas es un dispositivo socioeducativo que persigue el objetivo de ofrecer acompañamiento educativo a través del encuentro entre infancias y adultos, con un eje colaborativo y lúdico.

Busca generar condiciones subjetivas y concretas de aprendizaje para niños que presenten dificultades en su trayectoria escolar o estén atravesando alguna situación de vulneración de derechos. El dispositivo está dirigido a niños, desde los seis a los 12 años. Existen siete Clubes de Tareas en distintos barrios de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. Funcionan en el Centro Municipal San Enrique, en el Centro De Salud María Auxiliadora, en el Club Sarmiento, en el Centro Comunitario Don Zárate, en el Centro Municipal Nahuel Huapi, en el CIC 20 de Junio y en el Centro Municipal La Ribera. Funcionan en turno mañana y tarde para que los niños y niñas puedan acercarse en contraturno de la escuela.

La inscripción es gratuita y se hace mediante derivaciones de las escuelas de la zona, aunque también está abierta la posibilidad de inscribir a los niños y niñas acercándose directamente a los lugares donde funcionan estos dispositivos.

A partir de la articulación con las instituciones educativas de la ciudad, la implementación de esta propuesta busca establecer un dispositivo de apoyo escolar para las adolescencias y juventudes, promoviendo el egreso escolar de los alumnos y alumnas que se encuentren en la escuela secundaria. En este tipo de iniciativa, el desafío principal es fomentar la finalización de los estudios secundarios con el fin de estimular la elección vocacional y laboral del trayecto de vida futura de los jóvenes.

A lo largo del trayecto, las instancias de apoyo escolar brindan a los estudiantes diferentes herramientas que generen hábitos y técnicas de estudio con el objetivo de desarrollar las habilidades de producir pensamiento, mejorar la capacidad de concentración, como a su vez en fortalecer la confianza y la motivación en lograr resultados efectivos que posibiliten la permanencia y el egreso del trayecto escolar.

Este espacio funciona en el turno mañana y tarde para garantizar que los alumnos puedan concurrir en contraturno de su horario escolar. Los dispositivos se desarrollan en el Club Sarmiento, Centro Municipal San Enrique, y CIC 20 de Junio.