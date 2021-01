Villa Constitución: entraron a robar y violaron a una mujer embarazada

Precisó que la víctima "sintió un ruido en la casa a eso de las cuatro y media de la mañana y creyó que era el marido, que es camionero", pero rápidamente descubrió que se trataba de un ladrón. "La hizo recorrer toda la casa en busca de dinero y joyas, y la terminó flagelando, violando, delante de mi nieto", narró Rodolfo en diálogo con El Tres.

Y contó que su hija le dijo: "Papi, hice todo lo que me hicieron hacer por mi hijo, porque me amenazaban que me iban a matar".

"Eliana está bajo tratamiento psicológico proporcionado por la secretaría de Género de Villa Constitución, tanto ella como la pareja y el nene", dijo.

>> Leer más: Otros dos imputados por una violación en patota a una chica de 15 años

Señaló que hay un detenido pero desconocen su identidad. "Que la Policía trabaje e investigue, lo único que pedimos es justicia", aseveró.

Vecinos de Villa Constitución se manifestaron el pasado jueves en reclamo de justicia por el caso de abuso sexual. La Asamblea Zonal de Mujeres y Disidencias se pronunció en ese sentido y también reclamó un plan integral de emergencia contra la violencia de género y los femicidios.