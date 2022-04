Video: un chico de 16 años quiso robar una moto, la víctima lo agredió y lo terminaron reteniendo

La mujer estaba parada con la moto en marcha en la esquina de 27 de Febrero y Paraguay, hablando con su cuñado en la puerta de su casa. En ese momento apareció un chico, quien con el argumento de que tenía un arma, le pidió la moto.

"Después que el chico me dijo que se quería llevar la moto, atiné a sacarme el casco y comencé a golpearlo con eso y a decirle que ni ahí se iba a llevar la moto, entre otras cosas que le dije", contó la señora, todavía muy nerviosa y sensibilizada por la situación.

"Cuando comencé a golpearlo -prosiguió la víctima con su relato- me di cuenta que no tenía arma, porque sino calculo que la hubiese usado, y comenzó a correr. Ahí salió corriendo mi cuñado para seguirlo y también salgo yo a correrlo. Enseguida me doy cuenta que dejé la moto en marcha, me vuelvo, me subí a la moto, subí a mi cuñado y salimos a correrlo. Lo encontramos a la vuelta de la esquina porque un chico me dijo quien era, porque ya se había cambiado la ropa para que no lo identifiquen".

https://twitter.com/maxiklan/status/1518729856707530752 #ahora Vecinos detienen a un delincuente en Paraguay y 27 de Febrero. Esperaron más de 20 minutos la llegada de la policía. pic.twitter.com/xCjHhqdS2l — Maxi Klanjscek (@maxiklan) April 25, 2022

"Me voy a quedar más tiempo demorada yo en la comisaría que él", comentó resignada la mujer.

La víctima, todavía conmocionada por lo que había sucedido, al borde del llanto comentó: "Yo siempre le digo a mis hijos que ante esta situación den todo lo que tengan y no se resistan y yo pienso lo mismo, que tengo que dar todo y no resistirme, pero en ese momento fue lo que me salió. Me asusté y lo único que atiné fue a pegarle".

La mujer en diálogo con El Tres Tv también explicó que la policía no apareció, "hace media hora que la llamamos y todavía no vino", al tiempo que le agradeció a los vecinos, quienes le ayudaron a parar a un móvil de la Policía federal que pasaba por el lugar y acudía a otro operativo. El chico fue retenido en la camioneta de las fuerzas federales a la espera de que llegue la policía".