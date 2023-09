Video: le robaron la moto en Pichincha y se tiró encima para recuperarla

La víctima logró tener de vuelta su moto a pesar de que los delincuentes escaparon. Cuando la Policía llegó el hombre se mostró enojado: "Yo me enfrenté a los cacos, ustedes no".

Sin embargo, en plena bronca por el ataque, decidió perseguir a los primeros delincuentes que se dieron a la fuga. Al no alcanzarlos observó que los otros jóvenes recién habían arrancado su moto y por este motivo decidió abalanzarse sobre ella.

En las imágenes se observa cuando la víctima llama a la Policía y la llegada de los efectivos al lugar. Allí se mostró enojado por la situación que se vive en la ciudad.

"Yo me enfrenté a los cacos, ustedes no", les dijo a los agentes que se acercaron tiempo después a la escena. A pesar de estar lastimado y en shock no dudó en manifestar su bronca.

"La policía de Perotti, la policía de Perotti... mirá", señalaba el hombre y luego reprochó: "Lo único que quiero es ayuda, que me responda la policía. Miren cómo tengo la cara... miren cómo tengo la cara".